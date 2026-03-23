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"conversaciones productivas"

Trump anunció una tregua de cinco días con Irán

El mandatario estadounidense lo confirmó a través de su cuenta de Truth

Lunes, 23 de marzo de 2026 14:47

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal “por un período de cinco días” de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán, a la vez que calificó como “profundas y constructivas” las negociaciones mantenidas en las últimas 48 horas para resolver las hostilidades en el Golfo.

Me complace informar que Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido en los últimos dos días conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”, señaló Trump.

En un mensaje difundido en su red social Trump añadió: “Basándome en el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga cualquier ataque militar contra centrales eléctricas iraníes e infraestructuras energéticas durante un período de cinco días, siempre que se cumplan las reuniones y discusiones en curso”.

El pasado sábado desde la Casa Blanca se le había dado un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a bombardeos contra instalaciones energéticas, pero las tensiones se diluyeron ante el mensaje en el que Trump anuncia con optimismo una posible paz en Medio Oriente.

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