Murió el crítico de cine Rómulo Berruti, uno de los creadores del ciclo “Función privada”

El periodista Rómulo Berruti, uno de los críticos de cine más respetados de la Argentina, murió este domingo a los 88 años.

La noticia la confirmó este lunes la Asociación Argentina de Actores y Actrices que le dio el último adiós al famoso comunicador en sus redes.

“Despedimos con profundo pesar a Rómulo Berruti, destacado periodista especializado en cultura y espectáculos, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la difusión del teatro, el cine y la actividad artística de nuestro país. Acompañamos con nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento”, escribieron desde esa entidad.

En la década del 80, Rómulo Berruti y Carlos Morelli fueron los grandes conductores del exitoso ciclo Función privada, un espacio televisivo en el que se presentaban películas de cine de autor y se revalorizaba a las producciones locales.

Ese programa fue una de las grandes perlas de la televisión local que buscó darle un ímpetu diferente al séptimo arte en la pantalla chica argentina.

Quién era Rómulo Berruti, el periodista de “Función privada” que murió a los 88 años

De acuerdo a la biografía que publicó el sitio de la entidad que reúne a los actores, Rómulo Berruti había nacido el 23 de octubre de 1937.

Berruti se dedicó durante toda su vida al periodismo. Desde 1960, señaló el artículo citado, el conductor desarrolló una extensa labor en medios gráficos, radiales y televisivos.

Pasó por varias redacciones como las de los recordados diarios El Mundo, Crítica y, durante 20 años, por las filas de Clarín. Allí fue jefe de la sección de espectáculos, que fue el área en la que expuso en mayor medida su gran pasión: el cine.

“Su mirada analítica y su compromiso con la cultura contribuyeron a visibilizar el trabajo de artistas, creadores y trabajadores del sector en todo el país”, enfatizó la nota de la entidad de Actores.

Además de varios programas radiales en los que siempre exponía su visión certera acerca de los estrenos de cine de cada semana, Berruti impuso un estilo descontracturado en televisión.

Con su amigo y colega Carlos Morelli condujeron Función privada, un programa que arrancó en 1983 y terminó en 2001. Durante 18 años ininterrumpidos, los periodistas fueron muy importantes para la difusión del cine nacional, además de darle popularidad el cine europeo y de autor.

Es inconfundible el tema musical del film Amarcord de Federico Fellini y compuesto por Nino Rota con el que arrancaba el programa y que todavía se recuerda en el presente.