El caso Loan, un paso más cerca del juicio

La búsqueda y hallazgo de E., la nena de dos años que estuvo esta semana desaparecida por un día en Córdoba, volvió a poner el foco en otros casos aún sin resolver en el país: en Corrientes, la desaparición de Loan Danilo Peña lleva casi dos años sin respuestas, con una causa judicial que se encamina al juicio oral.

En las últimas semanas, la fiscalía federal presentó una síntesis de la reconstrucción de lo que, según considera, fue la sustracción y el ocultamiento del niño, delito que prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión. También describió el entramado de maniobras para desviar la investigación.

El niño desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio, durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Desde ese día no se supo más nada de él.

Allí, los investigadores sostienen que Loan fue apartado de la custodia de su padre por un grupo de adultos durante la sobremesa.

En la casa de la abuela, además de ella y el padre del nene, estaban María Victoria Caillava y Carlos Pérez conversando con otros mayores. Según la fiscalía, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña aprovecharon ese momento para llevar a Loan y a otros chicos hacia un naranjal, con la excusa de buscar frutas en un sector de monte alejado.

Laudelina convenció a otra de las mujeres para que regresara a la casa, diciendo que allí también había árboles de naranjas, y así los menores quedaron a cargo de Benítez, Ramírez y Millapi. La última imagen que se tiene de Loan es una foto tomada a las 13.52, mientras caminaba hacia el naranjal junto a otros chicos y adultos.

Según los testimonios de los niños presentes, cuando llegaron al naranjal Loan se quedó cerca de los adultos y luego fue visto jugando con otros chicos. Los relatos infantiles coinciden en que, en distintos momentos, el menor ya no estaba con el grupo: cada uno describió cómo lo vio por última vez, ya sea cerca del árbol, jugando o incluso corriendo hacia la casa de la abuela. En algunos testimonios también se mencionó la posible presencia de un arma de fuego, aunque los relatos varían en detalles.

En paralelo, los registros de comunicaciones muestran una serie de llamadas y mensajes entre los adultos implicados, especialmente entre Benítez y Laudelina Peña, que se sucedieron desde las 14.25 hasta poco antes de las 18. Se destacan llamadas de larga duración, intercambios constantes y algunos mensajes que no tienen explicación clara, justo en el horario en que se perdió el rastro de Loan.

La fiscalía señala que en ese mismo periodo, varios de los imputados se alejaron del área de búsqueda y dieron versiones contradictorias sobre sus movimientos y sobre cómo se activó la alarma familiar.

Según la acusación, luego de la sustracción, Loan fue retirado de la zona y ocultado, posiblemente en la camioneta Ford Ranger de Caillava y Pérez, donde perros adiestrados marcaron rastros odoríferos del niño.

Al día siguiente, apareció su botín izquierdo en un lodazal, en circunstancias poco claras y con versiones enfrentadas sobre quién lo halló y cómo fue manipulado. Para la fiscalía, ese botín fue plantado para simular que el chico se había perdido.

La causa judicial en Corrientes tiene dos líneas de imputados. Por un lado, Benítez, Ramírez, Millapi, Laudelina Peña, Caillava, Pérez y el comisario Walter Maciel enfrentan cargos por la sustracción de un menor de 10 años.

En el caso de Maciel, la fiscalía lo señala como partícipe necesario por su rol como comisario a cargo de la dependencia policial local y por acciones que se presentan como maniobras para entorpecer la búsqueda y alterar pruebas. El expediente describe que, tras la desaparición, se habrían coordinado movimientos y llamadas, algunos de ellos borrados o sin explicación, para mantener oculto a Loan y desviar la atención.

Las versiones de los acusados

Los siete principales imputados declararon en distintas etapas ante la Justicia federal. Benítez dijo que estuvo en la casa de la abuela desde temprano y que luego fue al naranjal solo, llevando una bolsa de arpillera, y que después se sumaron Ramírez, Millapi y los chicos. Aseguró que la última vez que vio a Loan fue cuando le pasó una naranja pelada, aunque en otra declaración afirmó que lo dejó de ver cuando estaba con los sobrinos de Ramírez y Millapi. El expediente resalta contradicciones en sus dichos y menciona el tiempo en que Benítez se alejó del área de búsqueda, además de los cambios de ropa que no pudo justificar.

Laudelina Peña primero sostuvo que Loan había sido atropellado accidentalmente por el matrimonio Caillava-Pérez y luego se desdijo, negando esa versión. En su declaración también quedó en evidencia su participación en el hallazgo y posible plantado del botín de Loan, ya que fue ella quien guio a otros testigos al lugar donde apareció el calzado

Ramírez, por su parte, relató que fue invitado al almuerzo por Benítez y que, tras la comida, fue hasta el naranjal junto con Millapi y los menores. Afirmó que perdió de vista a Loan mientras hablaba por teléfono con su hermana. Su esposa, Millapi, también declaró que acompañó al grupo al naranjal y que, cuando notó la ausencia de un niño, regresó a la casa de Catalina con algunos de los chicos. El expediente señala que ambos se alejaron del lugar con los menores y luego volvieron, y que sus relatos sobre el uso de un teléfono y la presencia de un arma resultaron poco claros.

Caillava y Pérez dijeron que, tras el almuerzo, se quedaron conversando en la casa mientras el resto iba al naranjal. Sostienen que se enteraron de la desaparición de Loan cuando ya estaban de regreso en su casa y que volvieron para colaborar en la búsqueda. La fiscalía apunta a movimientos y tiempos de ausencia que no terminan de coincidir con los relatos y a marcas odoríferas detectadas en su camioneta.

Por último, el comisario Maciel declaró que actuó de acuerdo a los procedimientos habituales, pero el expediente lo contradice y señala que modificó registros, permitió la manipulación de pruebas y alteró horarios en el libro de guardia. La fiscalía entiende que su intervención resultó clave para dificultar el hallazgo del niño y desviar la investigación.

La otra investigación

La causa también apunta a un segundo grupo de imputados, vinculados a la “Fundación Dupuy”. Según la fiscalía, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo desplegaron maniobras para entorpecer la causa: retuvieron a menores y adultos en un hotel bajo la excusa de protección, manipularon testimonios y, al mismo tiempo, presentaron facturas para cobrar fondos municipales sin la titulación requerida.

En este caso, los delitos que se investigan son privación ilegítima de la libertad, estafa a la administración pública, encubrimiento y usurpación de títulos.

El expediente describe que este grupo, haciéndose pasar como integrantes de la “Fundación Dupuy”, ingresó a la causa pocos días después de la desaparición de Loan y se instaló en la localidad de 9 de Julio. Después, según los investigadores, retuvieron a menores y a dos mujeres, restringiendo su libertad y controlando sus declaraciones.

Además, se detalla la entrega de sustancias a testigos vulnerables y la presión para orientar testimonios hacia la hipótesis de un “ajuste narco”. En los documentos también se remarca que Soria llegó a presentarse como miembro de Interpol y protagonizó incidentes durante los allanamientos, usando identidades falsas.

Si bien se barajaron fechas y la familia de Loan insiste en acelerar el trámite para evitar más demoras, todavía no se definió cuándo comenzará el debate oral.

Mientras tanto -y al igual que hace 647 días-, el paradero del nene sigue siendo un misterio.

Cronología de los hechos

13 de junio de 2024, por la mañana: Loan y su padre José llegan a caballo a la casa de Catalina, en el paraje Algarrobal, para participar de un almuerzo familiar.

13:52: Se toma la última fotografía en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia el naranjal, ubicado a unos 500 metros de la casa de Catalina.

Entre las 13:52 y 14:25: Loan es visto por última vez en la zona del naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi. Los niños presentes refirieron que desapareció en ese lapso.

14:25: Benítez realiza una llamada a Laudelina Peña desde el naranjal. La comunicación dura más de 9 minutos.

15:24: Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José con la madre del niño y con vecinos del lugar.

15:37: Caillava informa a un miembro de la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición del menor.

16:15: María llega al paraje Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada, y comienza la búsqueda del niño.

Entre las 16 y las 17: Llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial.

14 de junio de 2024: A primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que LDP había sido encontrado, lo que genera confusión y desvía la investigación inicial. En la tarde, se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal en un campo, lo que los fiscales consideran una “plantación” deliberada de evidencia. Laudelina luego admitiría que fue ella quien plantó ese calzado.

15 de junio de 2024 en adelante: Se llevaron a cabo operativos de búsqueda más amplios, con participación de fuerzas federales y provinciales, pero sin hallazgos concluyentes sobre el paradero del niño.