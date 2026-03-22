River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por 2-0

En un duelo repleto de jugadas controversiales, River le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura. Gonzalo Montiel, de penal, tras un fallo polémico, y Maximiliano Salas, que regresó al gol luego de mucho tiempo, marcaron para los de Coudet que continúan con la racha ganadora y sumaron la tercera victoria en fila.

Durante el primer tiempo no pasó mucho, pero a los 35 llegó la primera jugada que generó controversia en el partido. Montiel atacó por la derecha y envió un centro. La pelota pegó en la mano de Valenti y Nazareno Arasa, juez principal, cobró penal. Luego de ir a revisar la acción, observó que la mano del defensor del local fue afuera del área por lo que cambió el cobró. La primera parte finalizó 0 a 0, pero faltaba más.

La segunda etapa volvió a tener polémicas. A los 11, los locales sorprendían a River con el gol que anotó Tomás González. Todo era algarabía en la ciudad cordobesa. Sin embargo, un llamado a Arasa cambió todo. Luego de la revisión de la jugada en el VAR se observó que tras un rechazo de Martínez Quarta, González estaba inhabilitado en el inicio de la acción. Todo seguía 0 a 0.

Y a los 20 volvió a aparecer Arasa en acción. Cobos y Driussi fueron a disputar una pelota adentro del área y cerca de la línea de fondo. El defensor del local pisó a Driussi, que protestó, pero hasta allí no pasó nada. Unos segundos después fue advertido por Salomé Di Iorio, que estaba en el VAR y cuando observó la jugada, decidió cobrar penal por un roce “pie a pie”. Gonzalo Montiel se hizo cargo del remate y puso el 1 a 0.

Los minutos pasaban y Estudiantes buscó la igualdad. Los nueve minutos de adición lo le alcanzaron, pero sí le sirvieron a River, que justo en la última jugada se encontraron con la segunda conquista. Con espacios, Quinteros lo vio correr a Salas, le tiró la pelota larga y el atacante la trasladó. Quedó mano a mano con Lastra y definió para liquidar el partido: 2 a 0.

Fue final en Río Cuarto y previo al parate por la fecha FIFA, el equipo de Coudet logró el tercer triunfo consecutivo. Además, llegó a 20 puntos y se trepó a la punta de la zona B (con un partido más) compartida con Independiente Rivadavia.