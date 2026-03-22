Fortalecen el rol de las "Mujeres en Comunidades" en la Puna

En el marco del mes de la mujer, el Gobierno de Jujuy llevó adelante en Olaroz Chico la jornada “Mujeres en Comunidades”, un espacio de encuentro que reunió a más de 80 mujeres de las localidades de Olaroz Chico, Catua y El Toro, con el objetivo de promover la sensibilización, el intercambio y la participación activa.

El rol de las mujeres en las comunidades de la Puna

La iniciativa fue en articulación entre el Consejo Provincial de Mujeres, la Secretaría de Deportes, la empresa EXAR y la empresa CNGR, se enmarca en una línea de trabajo que busca fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios donde las mujeres puedan compartir experiencias, saberes y realidades propias de sus territorios.

En este sentido, desde el organismo provincial destacaron la importancia de visibilizar el protagonismo de las mujeres en las comunidades, reconociendo su rol fundamental como agentes de cambio, sostén de las redes comunitarias y portadoras de saberes ancestrales.

Estas acciones permiten no solo poner en valor sus aportes en los ámbitos social, cultural, productivo y deportivo, sino también impulsar procesos de empoderamiento que favorezcan la igualdad de oportunidades.En ese marco, desde la Secretaría de Deportes se promovieron actividades físicas entendiendo al deporte como una herramienta clave para la salud, el bienestar y la integración comunitaria. Las participantes realizaron un circuito funcional enfocado en la higiene postural y el movimiento saludable, además de un taller introductorio de hockey, juegos recreativos y dinámicas grupales.

Asimismo, se destacó que este tipo de encuentros contribuye a fortalecer la participación activa de las mujeres en la vida comunitaria, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria en todo el territorio provincial. El 28 de marzo se realizará otro encuentro con sede en Susques donde participarán las comunidades de Huancar, Pastos Chicos y Puesto Sey.

De esta actividad participaron la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro junto al Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa. Por la Secretaría de Deportes, Gabriela Zárate, Directora de Deportes de la Mujer.