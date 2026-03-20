Se espera la visita de una Leona en Jujuy

En primer lugar, agradeció a los presentes, al Gobierno provincial y al municipio palpaleño por el apoyo en la realización del evento.



Asimismo, adelantó que la deportista será recibida el sábado 28 de marzo en el estadio Olímpico de Palpalá, donde se vivirá una jornada con charlas, actividades recreativas y un espacio de intercambio con preguntas vinculadas al deporte. “Es un orgullo para nosotros poder recibirla. Ya tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de tres Leonas años atrás, en 2011, y ahora la llegada de Magui no solo va a jerarquizar la provincia, sino también brindar herramientas a nuestros jóvenes en el ámbito deportivo”, expresó el funcionario.



El evento será con acceso libre y gratuito para toda la comunidad. Los asistentes podrán conocer de cerca a la campeona mundial y medallista olímpica, además de interiorizarse sobre la vida de una deportista de alto rendimiento en el hockey.



Por otro lado, Ansonnaud informó que el inicio del torneo infantil de hockey se llevará a cabo este sábado, mientras que el domingo se desarrollará el torneo provincial de ping pong.



Finalmente, invitó a toda la comunidad a participar de la jornada: “Queremos invitar a todos al estadio Olímpico el día 28. Habrá actividades recreativas para todas las edades. Hay gente que quizás no juega al hockey, pero es amante del deporte o seguidora de Magui. Tenerla acá es una gran oportunidad para todos. Va a ser un éxito y un orgullo para los palpaleños”, concluyó.