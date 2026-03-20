Fellner visibilizó proyecto para eximir el IB al tabaco

Durante una reunión con directivos de la Cámara del Tabaco de Jujuy, el diputado provincial Martín Fellner presentó, entre otros temas, la necesidad de avanzar con una medida concreta de alivio fiscal para el sector tabacalero, el empleador formal más importante de la provincia.

Recibieron al vicepresidente 2do. de la Legislatura provincial, el presidente de la entidad Pedro Pascuttini; el vicepresidente Jorge Aguiar y demás miembros del directorio quienes ponderaron los esfuerzos del sector y advirtieron que desde tiempo atrás vienen soportando "un escenario cada vez más complejo, con suba de costos de producción, dificultades de financiamiento, presión tributaria y condiciones climáticas adversas".

Entre los temas expuestos, Fellner volvió a plantear la importancia de dar tratamiento al proyecto de ley de su autoría que propone la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad de cultivo de tabaco en la provincia, iniciativa pensada para aliviar la presión fiscal sobre los productores y defender una actividad que resulta estratégica para la economía y el empleo local.

Durante el encuentro se remarcó que la actividad tabacalera contiene a más de 930 productores generando además unos 17.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos con implicancia concreta en la región Valles de nuestra provincia.

Además se repasaron las cifras de la presente campaña que fue del orden de los 34 millones de kilogramos producidos, abarcando más de 12.000 hectáreas de plantación y rendimientos cercanos a los 2.700 kilos por hectárea, datos que demuestran con claridad la dimensión económica y social de la actividad. Y se valoró la calidad y el rendimiento del tabaco jujeño, lo que lo hace requerido a nivel mundial.

"El tabaco necesita acciones concretas. No estamos hablando de un privilegio, sino de defender una economía regional que sostiene miles de puestos de trabajo formal y continúa siendo fundamental para muchas familias jujeñas", expresó Fellner.

A la vez consideró como "una disparidad y una insensatez" que provincias como Salta y Misiones cuenten con exenciones impositivas para la producción primaria de tabaco, "y acá se ahogue a quienes tienen la firme decisión de generar empleo privado".

Finalmente reafirmó su compromiso de insistir con el tratamiento legislativo de su iniciativa y seguir acompañando al sector en sus demandas, entendiendo que "defender al tabaco es también defender el trabajo, la producción y el interior profundo de Jujuy".