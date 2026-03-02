Humahuaca es el carnaval de flores

A tres semanas del desentierro del carnaval y finalizados los festejos centrales como el Carnaval grande y chico, en Humahuaca las celebraciones continúan, aunque con menor participación en el Carnaval de flores, pero la algarabía popular se mantiene y así continuará hasta el próximo fin de semana que será el Carnaval de remache.

COSTUMBRE | LA ROSAS Y CLAVELES INFALTABLE EN EL CARNAVAL DE FLORES

Si bien hubo festejos desde un extremo al otro de la región norteña el pasado fin de semana, en la Ciudad Histórica fueron los que con mayor convocatoria se desarrollaron iniciando con los tradicionales almuerzos a los simpatizantes y posteriormente con el cumplimiento de las invitaciones.

TRADICIONALISTA | CUADRILLA DE CAJAS DEL 1.800 REVALORIZANDO LA COPLA.

Batiendo las banderas y con el acompañamiento de las bandas musicales, desde un lado a otro por las calles del pueblo se desplazaron los carnavaleros celebrando esta costumbre muy arraigada a su cultura. A pesar que los disfrazados ya no están, igualmente la alegría compartida es grande.

POPULAR | LOS CORAZONES DE PUYA PUYA CELEBRÓ EN UQUÍA.

Las tardes y noches humahuaqueñas de ayer y del sábado fueron interrumpidas por estos carnavaleros que representan en Jujuy y muy bien ese eslogan carnavalero que dice: "Soltame carnaval", y que aún deben superar la última parte de la celebración que es el Carnaval de remache, para el cual las comparsas ya se están preparando.

FELICES | SIMPATIZANTES DE LA COMPARSA LOS ALEGRE DE UQUÍA.

Los lengua seca, Rosas y claveles, la Cuadrilla de cajas del 1.800 y La diablada festejaron durante las jornadas, anoche la primera despidió al momo en su mojón agradeciéndole la alegría vivida intensamente. Y prometiéndole que el próximo año nuevamente estarán esperándolo para carnavalear.

MÚSICOS | ANATEROS LOS RUNA HUASI CON LOS LENGUA SECA.

En Uquía (a 10 kilómetros al sur de Humahuaca) las comparsas Los alegres de Uquía y Los corazones de puya puya, también salieron a las calles a celebrar su Carnaval de flores, al cual muchos carnavaleros humahuaqueños asisten por su simpatía con ambas.

Con invitaciones y posteriormente bailes populares en la noche hasta la madrugada de ayer celebraron, poniendo punto final al festejo en esa hermosa localidad quebradeña que se caracteriza en este tiempo de verano por su carnaval.