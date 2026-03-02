Especialistas publican en la afamada Crop Physiolgy

Especialistas argentinos fueron convocados para participar en la nueva edición de Crop Physiology, la obra internacional más prestigiosa sobre fisiología vegetal editada por el gigante científico Elsevier. Se trata del equipo del Centro de Eficiencia Productiva (Indegap), que es coautor del capítulo "Low temperature stress in crops", el impacto de las heladas y las bajas temperaturas en los cultivos, y lo hacen por su especialización en el tema.

Este material es considerado hoy la referencia técnica definitiva a nivel mundial para proyectar y proteger el rendimiento de las plantas bajo condiciones de frío extremo. Sucede que en virtud de un contexto de cambio climático, donde la variabilidad climática y las heladas impactan directamente sobre los márgenes del negocio agrícola a nivel global, el trabajo del grupo de Indegap fue convocado por su experiencia.

Más allá de la relevancia editorial, la participación de estos expertos subraya el posicionamiento y la evolución de la gestión agrícola del país. Formados en el máximo nivel académico, los autores lideran actualmente una empresa nacional de servicios productivos única en su tipo. Sucede que su foco es traducir todo ese rigor analítico global en protocolos operativos directos en la finca, asegurando que el conocimiento técnico se transforme en mitigación de riesgo y rentabilidad medible para el productor.

"En la agricultura actual, el margen de error es mínimo. No podemos gestionar el riesgo climático basándonos en la intuición o en recetas históricas. Ser convocados para esta obra de prestigio mundial valida nuestro modelo de trabajo privado, aplicar el nivel técnico más alto del mundo para resolver problemas económicos reales. Usamos la probabilidad estadística y la fisiología para que el capital del inversor no quede expuesto al azar de una helada", explicó Francisco Gonzalez Antivilo, uno de los directivos de Indegap.

Si bien el equipo de especialistas es de origen mendocino, parte de su trabajo y experiencias aportadas son las que recaban en su labor en la Quebrada de Humahuaca. Ocurre que Indegap impulsa acciones de acompañamiento técnico para mitigar el impacto de las heladas en los cultivos regionales, a partir de la incorporación de herramientas científicas y tecnologías adaptadas al territorio.

Debido a la trascendencia de esa labor en Jujuy y otras regiones, González encabezó hace unos meses la charla "Desafiando el frío: las cuatro barreras de defensa contra las heladas". Allí compartió experiencias exitosas desarrolladas en la región de la Quebrada jujeña, basadas en la instalación de sensores, la observación sistemática y el análisis de datos térmicos. "Identificamos el problema y generamos conocimiento específico para que el productor tome decisiones informadas", explicó el ingeniero agrónomo.

El trabajo, que ya se implementa en cinco zonas de Jujuy, contempla cuatro ejes: defensa pasiva mediante la elección de variedades tolerantes al frío; defensa activa con uso de ventiladores, fuego o agua; manejo del entorno para favorecer el flujo del aire frío; y adaptación zonal, con estrategias diseñadas según el comportamiento térmico de cada área.

Por otro lado informó que, como parte del lanzamiento de la publicación internacional, próximamente se llevará a cabo en el país la presentación oficial y exclusiva de la obra para Latinoamérica. Se prevé que esta presentación convoque a referentes de la producción para analizar las nuevas herramientas de competitividad frente al duro escenario climático actual.

"Crop Physiology" , específicamente Crop Physiology: Applications for Genetic Improvement and Agronomy es una publicación técnica y académica especializada que aborda la fisiología de cultivos, mejora genética y agronomía, siendo una referencia para investigadores y estudiantes. Esta edición científica - técnica aborda temas de fisiología de cultivos, rendimiento, mejora genética, estrés ambiental, y agronomía, y tiene un enfoque práctico para la mejora de cultivos y la comprensión de sistemas agrícolas, cubriendo ejemplos específicos de cultivos mayores.