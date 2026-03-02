Capacitación minera en la Puna

En Mina El Aguilar se realizará el 2º Ciclo de Capacitación Integral en Minería, con cursos técnicos y talleres estructurados con el objetivo de fortalecer la formación técnica en la región. Se dictará en El Aguilar, y es una propuesta impulsada por las estudiantes avanzadas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju). Apunta a brindar formación ante la demanda del sector minero.

La iniciativa busca acercar instancias de capacitación de excelencia a territorios donde predominan los proyectos mineros, promoviendo el acceso al conocimiento técnico en áreas clave como Topografía, Perforación, Geología, Higiene y Seguridad, Medio Ambiente e Inglés técnico. Son organizadoras las estudiantes avanzadas Elizabeth Verónica Peñalva, de la Licenciatura en Ciencias Geológicas, y Miriam Elena Sarmiento Velasco, de Ingeniería Química.

La capacitación se desarrollará en dos fechas, del 3 al 6 de marzo y del 31 de marzo al 3 de abril de 2026, en las instalaciones de Mina El Aguilar, en la provincia de Jujuy, y el programa incluye talleres y cursos teórico-prácticos. Estos son "Excel aplicado a las Geociencias", a cargo de Elizabeth Verónica Peñalva; "Nociones básicas en inglés: Comunicación efectiva en el campo minero", dictado por Miriam Elena Sarmiento Velasco; "Minería y Perforación", por María Emilia Maraz, de la Universidad Nacional de Salta; y "Comprensión del sistema de Perforación en Petróleo", a cargo de Cristian David Escudero, de la Universidad Nacional de Tucumán.

También se dictarán los cursos "Equipos GNSS en RTK aplicado a la topografía minera" e "Introducción a los drones en entornos mineros", ambos a cargo de Carlos Gabriel Toledo Herrera, de la Universidad Tecnológica Nacional, y "Higiene, Seguridad y Medio Ambiente en Operaciones Mineras", dictado por Oscar Rodrigo Lanza.

La propuesta surge como continuidad del 1º Ciclo de Capacitación Integral Minera en Puna y Quebrada, realizado en enero de 2026, y apunta a fomentar actividades académicas, científicas y de extensión en beneficio de la comunidad educativa y de la sociedad puneña. Está destinada a estudiantes de la Unju de las carreras de Perforaciones, Geología, Minas y Afines, así como a integrantes de la comunidad local interesados en el sector minero.

La actividad tendrá un costo mínimo y contempla becas de descuento para estudiantes y personal de la casa de estudios. La inscripción se realizará de manera online y también presencial el día de inicio del curso. Deben ingresar al siguiente enlace, https://forms.gle/H1X2GNoGetvHo2xZ8.