$180 millones en equipamiento para comedores escolares

En un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir, el Gobierno de Jujuy inició la entrega de equipamiento destinado a comedores de 135 establecimientos educativos de las siete regiones pedagógicas. La iniciativa, que demandó una inversión superior a los 180 millones de pesos, busca fortalecer el servicio alimentario que reciben miles de estudiantes jujeños.

La adquisición de estos insumos se realizó bajo la órbita del Promace (Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa), contando con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie).

Durante la ceremonia, en la que participaron la ministra de Educación, Daniela Teseira, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, se entregaron equipos de refrigeración, cocinas industriales, anafes, hornos de panadería y licuadoras, entre otros equipamientos. En la oportunidad, estuvieron presentes intendentes y comisionados municipales de diferentes regiones de la provincia, además de funcionarios de la cartera educativa.

En ese marco, el gobernador Sadir enfatizó que el objetivo central es garantizar que los niños y niñas que asisten a comedores, donde reciben desayuno, almuerzo o merienda, "cuenten con una alimentación de calidad en condiciones óptimas. Esto significa reforzar la educación pública, que es fundamental, además de cuidar la salud de nuestros niños y niñas. Los padres esperan que se brinde un buen servicio y para eso necesitamos los elementos adecuados", señaló el mandatario.

Además, el mandatario destacó la colaboración de intendentes y comisionados, quienes resultan piezas clave en la logística y el mantenimiento de la infraestructura básica (gas, agua y reparaciones edilicias) necesaria para que el nuevo equipamiento funcione correctamente.

Por su parte, Teseira detalló que esta entrega beneficiará a las instituciones más necesitadas, y anticipó que ya se planifica una segunda fase para renovar el parque de maquinaria en aquellas escuelas donde el equipamiento actual cumplió su ciclo de vida útil. "La logística de distribución ya se encuentra operativa para asegurar que los insumos lleguen de forma inmediata", indicó.