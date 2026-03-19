Historia de un carpintero con una misión muy especial

San José es modelo de fe, ya que fue un hombre que ante la alternativa un tanto rara que Dios le puso en su vida de ser padre le gal de Jesús, pudo sin hablar mucho hacer mucho.

Los gestos de este santo cuidando al niño, a la familia, transmitiendo a ese pequeño los valores de la tradición familiar, social y la fe, son algunas de las acciones que predicó.

Dentro del cristianismo, San José encarna las virtudes de la honestidad, el amor al trabajo y la fe inquebrantable en Dios.

Los hechos relativos a la vida del "Patrono de los carpinteros" aparecen en los evangelios, sobre todo en los de San Mateo y San Lucas.

Descendiente de la casa del rey David, José se casó con María, pero, antes de que cohabitasen, supo que María había concebido un hijo.

Sin embargo, un ángel se le apareció en sueños y le reveló que el hijo que María tenía en su seno había sido concebido por obra del Espíritu Santo.

Tras el nacimiento de Jesús en Belén, José, avisado de nuevo por un ángel, tomó a Jesús y a la Virgen María y los condujo a Egipto para huir de la furia del rey de Judea, Herodes "El Grande".

A la muerte del monarca y después de una nueva revelación del ángel, San José retornó a su país; pero, por temor al sucesor de Herodes, la familia no se estableció en Belén, sino en Nazaret de Galilea.

Allí, José ejerció su oficio de carpintero. Los evangelios lo citan por última vez en el episodio (narra do por San Lucas) en el que Jesús se perdió durante una visita a Jerusalén y fue hallado por él y María, en el templo, discutiendo con los docto res.

Nada cierto se sabe acerca de la muerte del santo, aunque por la narración evangélica parece probable que fuera antes de que Jesús iniciara su vida pública.

El culto al "Santo del Silencio" comenzó posiblemente entre las comunidades cristianas de Egipto. Mientras que en Occidente fueron los servitas, una orden mendicante, quienes en el siglo XIV comenzaron a festejar el 19 de marzo como la fecha de la muer te de San José y esta devoción tendría luego impulsores como el papa Sixto IV y la mística española Santa Teresa de Jesús. El papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia universal en el año 1870.