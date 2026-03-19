Mujeres del PJ fortalecen poder territorial en Jujuy

Más de 70 mujeres enroladas en el Partido Justicialista de diferentes lugares de la provincia, se congregaron ayer en Humahuaca para manifestarse en el foro "Ellas conducen - Territorio, liderazgo y acción", y fortalecerse para liderar e impulsar la transformación institucional en Jujuy.

Concejalas, funcionarias municipales, dirigentes de base, jóvenes de la JP, gremialistas y hacedoras culturales, se reunieron convocadas por la referente justicialista Candelaria Pérez Abregú y la intendente Karina Paniagua.

En el transcurso de la reunión repensaron también el rol que cumplen con el justicialismo.

A través de un debate en diferentes comisiones platearon propuestas para lograr una verdadera transformación política y social, que les permita ampliar la perspectiva que poseen para el futuro impulsando un cambio sostenible.

CANDELARIA PÉREZ ABREGÚ

María Higonet (exsenadora nacional por La Pampa) y Cecilia Gómez (exsubsecretaria de Asuntos parlamentarios de Nación), actualmente integrantes del equipo de trabajo de Victoria Tolosa Paz (diputada nacional de Unión por la Patria), aportaron su mirada sobre la realidad nacional.

GRACIELA CARRASCO

La "grave crisis nacional", la situación del PJ Jujuy, las necesidades que afrontan los pobladores, el fortalecimiento dirigencial, la militancia y otras cuestiones abordaron las mujeres, sin olvidar lógicamente la conmemoración del pasado 8 en que reafirmaron su compromiso por el trabajo solidario y político.

NANCY QUISPE

Las mujeres llegaron a esta instancia con un convencimiento concreto de mantener los espacios ganados desde la función pública y el trabajo de base, manteniendo al frente a Jujuy avanza.

Acordaron al término del encuentro que el entramado territorial es fundamental para liderar y continuar construyendo y fortaleciendo al Partido Justicialista en la provincia y como opción política para los jujeños en las elecciones general del 2027.

Protagonismo indiscutido en el espacio

ROMINA MORALES

Referentes y militantes femeninas del sector interno del PJ Jujuy, Jujuy avanza en las Yungas, Valles y Puna se reunieron en la Quebrada tomando la iniciativa y demostrando su protagonismo indiscutido dentro del espacio partidario.

MARÍA COSSIO

La jornada se convirtió en un espacio donde todas las asistentes se manifestaron libremente, expresaron sus quejas, propusieron un trabajo en red y por sobre todo, dejaron en claro que están dispuestas a continuar abriéndose camino en el movimiento y cada vez con mayor fuerza. Las ediles Graciela Carrasco (capital), Nadia Cruz y Alexandra Aparicio (Abra Pampa) y Romina Morales (Ledesma); la jefa comunal de Palca de Aparzo, Elba Ramos; Nancy Quispe (de Mujeres defensoras del hábitat natural, de El Aguilar); el Movimiento político feminista y de diversidades û Audere; Celina Payares (de Fraile Pintado); Julieta Ríos, referente de la JP Humahuaca; Mirna Abregú, Susana Yonny; María Cossio (secretaria Adjunta de Upcn); Romina López (secretaria Gremial de la CTA de los trabajadores), y demás líderes mujeres estuvieron en la ciudad norteña.

ROMINA LÓPEZ

El foro se convirtió en un espacio donde las asistentes demostraron una sólida convicción de su militancia política en Jujuy avanza dentro del PJ Jujuy, y de contener y visibilizar a las mujeres que ponen el cuerpo diariamente para fortalecer los territorios ganados en clave política y sostenerlos en la crítica situación que afronta el país. También asistieron Ayelén Dionisio y Estrella Ignacio, funcionarias municipales de Abra Pampa y Humahuaca, respectivamente; María Ramos, hacedora cultural y otras.

Liderazgo de Karina Paniagua

KARINA PANIAGUA

Karina Paniagua una vez más demostró su liderazgo dentro del PJ en el interior de la provincia, la apertura a las mujeres justicialistas y su invitación a participar en el foro, demostró su decisión de construir y fortalecer las habilidades políticas y sociales en la dirigencia. En este contexto la intendente de Humahuaca agradeció el interés por estar en la ciudad quebradeña, remarcando que este tipo de encuentros sirven para reafirmar el objetivo de Jujuy avanza dentro del PJ.

Destacó que más allá de hacer política crearon y estrecharon vínculos de amistad, a la vez que ponderó la labor que cumplen las concejalas y vocales municipales femeninas en diferentes municipios y comunas. Lo que hicieron y consiguieron “fue por la capacidad y así debemos continuar avanzando y trabajando diariamente como justicialistas que somos desde la función que cumplimos ayudando a los jujeños”, les remarcó.