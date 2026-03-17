“Hay muchos docentes en Uber, vendiendo empanadas y tortas”

La secretaria gremial de Adiunju, Gabriela Gresores, reivindicó el paro universitario que comenzó ayer al asegurar que los docentes del nivel superior perdieron el "50% de poder de compra" en los últimos dos años y que muchos de ellos se vieron obligados a realizar otras actividades como "manejar Uber, vender empanadas, vender tortas en la feria o vender ropa usada para poder sobrevivir".

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, la dirigente sindical sostuvo que la ley de Educación superior que presentó el Gobierno no tiene el apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional y que "viola la autonomía universitaria". Consultada sobre la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado, sostuvo que el tema "está en agenda" para más adelante.

"La salarial es una demanda muy antigua de los docentes universitarios, pero la situación que tenemos de un gobierno nacional que no acató una ley que se ha votado seis veces en el Congreso y tiene dos amparos de la justicia es inédita. Hablamos de un gobierno que está en la ilegalidad completa con nosotros, pero que ahora además pretende es hacer otra ley para tragarse el 51% del salario. Los docentes en estos últimos dos años perdimos el 50% de nuestro poder de compra, con lo cual tenemos una enorme cantidad de los docentes por abajo de la línea de pobreza y con serios problemas para pagar la luz, el gas", señaló Gresores.

Y agregó que "en vez de ese 50% que la ley que ya fue aprobada obliga a devolver a las universidades en salarios, en presupuesto y en becas para los estudiantes, quieren poner otra ley que ya fue ingresada al Congreso con el 12% en tres meses, con una inflación de casi 3% mensual, ese aumento sería licuado en el momento que se nos da".

La gremialista señaló que la nueva ley "no se hizo en conjunto con los rectores. Lo que está haciendo el Gobierno además es llamar a cada rector y agarrarlo del cogote con suplementos. El problema es que además la ley no solo tiene un financiamiento, sino que termina con la autonomía universitaria, porque cada universidad recibiría sus fondos en función de la Secretaría de Educación. Es decir, si vos te portaste mal y no firmaste, no hay fondos, o sea que perdería su masa presupuestaria autónoma", explicó. Además, añadió: "Esta nueva ley supedita gran parte de las políticas universitarias al antojo de un secretario del Gobierno de la nación. Eso está también en la ley, lo que pasa es que a nosotros lo más urgente que nos corre todos los días es el salario, porque hay una situación desesperante de los compañeros, donde muchos de ellos están manejando Uber, vendiendo empanadas, vendiendo tortas en la feria y vendiendo ropa usada para poder sobrevivir".

Sobre las versiones de un paro por tiempo indeterminado, indicó que "la UBA se mandó como hace siempre una flor de tarea publicitaria para instalar esa posibilidad y notificó una de las cosas que estamos contemplando en todos los lugares". "En Jujuy discutimos el tema en las asambleas que hicimos en enero y es una de las medidas que tenemos en agenda. En nuestra asamblea se votó dejar esa medida reservada porque hoy, si bien la nueva ley entra en comisión, no está siendo tratada y no sabemos cuándo va a ser tratada. Nosotros ahora estamos de paro, pero si no estás de alguna manera con la universidad abierta, no lo puedes hacer. Entonces decidimos guardar esta medida del paro por indeterminadominado para más adelante", aseveró.

Gresores aseguró que "este Gobierno no hace esto con las universidades de manera ingenua, no es un mero ajuste presupuestario, porque el presupuesto universitario es minoritario en relación a una cantidad de políticas que se hacen en donde se despilfarra dinero en otras cosas".