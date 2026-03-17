Decomisan hojas de coca de un colectivo que salió de Jujuy

Efectivos de Gendarmería Nacional, apostados en La Rioja, incautaron más 15 kilos de hojas de coca en estado natural que eran transportados por dos pasajeros de un colectivo que salió desde Jujuy y que tenía como destino Mendoza.

Según informaron fuentes oficiales, el descubrimiento tuvo lugar durante el último fin de semana en la ruta nacional N°38, a la altura del kilómetro 434, en la provincia de La Rioja.

Fue en esas circunstancias que los efectivos del grupo "Talamuyuna", pertenecientes al Escuadrón 58 "La Rioja" de Gendarmería Nacional, realizaban un control vehicular de rutina, cuando solicitaron la detención de un colectivo de larga distancia.

Al entrevistarse con el conductor, éste indicó que salieron desde Jujuy y que tenían como destino la provincia de Mendoza.

Posteriormente, al momento de efectuar una requisa, el personal detectó que una pasajera transportaba entre sus pertenencias 40 paquetes que contenían 10 kilos de hojas de coca en estado natural.

Al mismo tiempo, otro pasajero fue descubierto con más envoltorios que arrojaron un peso total de 5 kilos de la misma sustancia vegetal.

Finalmente, con la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y de la Dirección General de Aduanas Delegación La Rioja, se secuestraron los elementos en infracción a la Ley 22.415.