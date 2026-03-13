Hallan sin vida a Luis Ernesto Miranda, vecino de Perico que era intensamente buscado

El cuerpo de Luis Ernesto Miranda, un vecino de la zona que era intensamente buscado desde el pasado 10 de marzo, fue hallado esta mañana, en las márgenes del río Perico.

El trágico hallazgo se produjo a la altura de la planta de disposición Girsu, aproximadamente a 500 metros del puente de la ruta 66. Según las primeras informaciones, se cree que don Miranda fue arrastrado por la creciente del río cuando intentaba cruzarlo con su caballo el pasado 10 de marzo.

En el lugar trabajan efectivos de la policía, personal de bomberos y el fiscal zonal, quien ya activó todos los protocolos correspondientes para un caso de estas características. Las autoridades continúan con las pericias en la zona mientras se espera el traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia.