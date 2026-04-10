Efectivos de la Infantería evitaron una sustracción

Los efectivos de la Infantería de la Unidad Regional 4 detuvieron a un joven de 19 años que intentaba robar una motocicleta, en la ciudad de Libertador General San Martín. El propietario del vehículo lo había dejado estacionado en una esquina, mientras buscaba a sus caballos que estaban en las cercanías del escenario del hecho. El sospechoso fue trasladado a una dependencia para quedar a disposición de la Justicia provincial.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que el ilícito sucedió días pasados por la tarde, en momentos que un hombre de 57 años arribó a bordo de su motovehículo a la esquina de la avenida Palo Blanco y la calle San Lorenzo. En el lugar dejó su rodado para ir a buscar a sus equinos, que estaban cerca del río San Lorenzo, ubicado a pocos metros de distancia.

En ese contexto, llegó a la intersección el sujeto de 19 años con la intención de robar la motocicleta, por lo que empezó a forcejear la traba de seguridad. En ese momento una comisión de la Infantería, que recorría el sector de manera preventiva, observó el accionar ilegal.

Fue entonces que los agentes se bajaron y dirigieron a detener al sospechoso para evitar el robo del rodado, que no supo justificar la propiedad ni qué hacía por la zona.

Además, el propietario del vehículo llegó al escenario del intento de sustracción y acreditó la propiedad de la moto. Tras esto, los uniformados de la Unidad Regional 4 trasladaron al detenido a la Seccional 11°, donde quedó a disposición de la Justicia.

La motocicleta fue secuestrada de manera preventiva y luego de que el damnificado acreditó la pertenencia de la misma, al momento de formalizar la denuncia, se le fue restituida.