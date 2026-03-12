Eligió Polonia para crecer y progresar a través del trabajo

Con una propuesta de viaje que no se hizo esperar, el equipaje presto y la voluntad para descubrir un nuevo lugar lejos de su Jujuy natal, es que Orlando Rafael Robinson Quispe se animó a cruzar el océano con destino a Europa Oriental.

Este joven de treinta y un años eligió progresar a través del trabajo en Polonia, donde a orillas del mar Báltico pudo conocer la tierra del inolvidable papa Juan Pablo II. "Gracias a que un amigo llevaba viviendo tres meses y me ofreció trabajo, entré a una agencia que contrataba gente. Ellos pagaron el viaje, yo lo devolvía trabajando", comenzó su relato quien a mediados de diciembre del año 2023 emprendió esta aventura.

Si bien no fue fácil tomar la decisión, fue por su sueño. "Me compré un pasaje de avión de aquí a Buenos Aires. Éramos cuatro argentinos con destino a España, nos controlaron los papeles, mostramos las cartas de invitación de la empresa y nos dejaron pasar. Tomamos un colectivo desde España a Francia, donde estuvimos cuatro horas y luego viajamos en otro colectivo directo hasta Polonia", contó Quispe.

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A la segunda semana de estar en territorio europeo ingresó a trabajar en un frigorífico de cerdos. Allí en un principio, se comunicaba a través del traductor del celular. "Es muy diferente el idioma, sobre todo porque uno no sabe que no todos son polacos, sino que hay gente ucraniana, rusa e incluso de Georgia", reveló.

Gracias a esta experiencia, encontró argentinos que le explicaron cómo era todo por allí, una cultura distinta a lo que conocía. "Habían señoras que te retaban si te escuchaban silbar porque, según sus creencias, al silbar uno espanta el dinero. Otra cosa que me llamó la atención es que está prohibido escuchar música después de las diez de la noche, sobre todo, en zonas residenciales porque viene la policía y si no hacés caso, te hacen una multa", aseguró Quispe sobre esta primera etapa en la que pudo apreciar un entorno con historia. "Al clima lo sentí casi igual a Jujuy. Durante los inviernos no hace tanto frío pero sí hay que andar bien abrigados, por las dudas. El primer año nevó dos veces, aunque después nevó más. A esta altura del año, ya empieza a derretirse la nieve", describió el jujeño que fue contratado por un frigorífico de la ciudad de Szczecin. Allí se desempeñó en el manejo de las patas de cerdo dentro de una fábrica que trabaja cada parte del porcino, divida por sectores, cumpliendo su labor en doce horas con almuerzo incluido.

"Me costó adaptarme porque mis compañeros me decían que aguantara. Era pesado. Después, con un amigo, tomamos la decisión de irnos. Son pocas las empresas que te contratan directo, por lo general, tenés que saber hablar inglés fluido o polaco. Si uno aprende polaco trabajando, te suma porque podés guiar a la gente nueva que va llegando", describió Quispe, afirmando que entre latinos se ayudaban, ya que conoció a argentinos, colombianos y peruanos.

Salir a pasear se tornó en un aprendizaje constante a partir de la utilización del celular como medio para pagar por aplicaciones o tarjeta y hasta retomó el contacto con las monedas que son valiosas. "Fui en colectivo a un teatro sinfónico y, en verano, se habilita un parque de diversiones con juegos, hacen eventos con barcos y arman plataformas sobre el río como puentes para que la gente pueda pasar", afirmó el exestudiante de la Escuela Pucarita y del Colegio Polimodal 3.

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Encontró comodidad en un frigorífico de pollos, lugar que posibilita su progreso. "Dio la casualidad que se acabó el contrato con la empresa y con la agencia, pero tengo la residencia también, ahora estoy de vacaciones. Estar en un sector de producción implica trabajar con las pechugas de pollo, luego con bloques de cuero de pollo y esperar a que se congelen", comentó Quispe que vivió en un departamento los primeros tiempos y, después, en una casa.

Como en su jornada laboral estaba incluido el almuerzo, degustó de sopas especiales. "Tenía mucho vinagre y era medio seca, con cebolla, repollo y otra verdura transparente salteada. Una sola vez comí filete de pescado crudo, con salsa blanca y puré, pero no me gustó; después hay una especie de empanada que se llama pierogi, es dulce y hervida, como los dumplings chinos", detalló quien se animaría a trabajar en Noruega. "Un día, cuando salí a caminar, coincidía con el aniversario del fallecimiento del papa Juan Pablo II y había muchos grupos de polacos por todos lados, incluso hay una plaza grande donde está su estatua. En polaco, Pablo es 'Pawel'", destacó el joven, sin dejar de aconsejar a los futuros viajeros jujeños que estudien inglés o el idioma del país que visitarán porque así todo es más fácil y se abren las puertas para conseguir mejores oportunidades laborales.