Arsenal se quedó con el "Derby" ante Chelsea

Arsenal venció por 2 a 1 a Chelsea ayer por la fecha 28 de la Premier League inglesa para meter cinco puntos con el Manchester City en el liderato, con un partido más, mientras que Manchester United se alzó a la tercera plaza con un 2 a 1 ante el Crystal Palace.

Los de Mikel Arteta se llevaron otro "Derbi de Londres", como la semana pasada ante el Tottenham, para mantener el colchón y responder a la persecución de Manchester City. La pizarra del técnico español funcionó en los dos goles de los locales para alegría del "Emirates", aunque David Raya también fue vital bajo palos.

El portero español detuvo la última de Alejandro Garnacho, con una estirada "para la foto" ya en el descuento, y sujetó a un Chelsea que apretó pese a quedarse con 10 por dos amarillas a Pedro Neto y se vio relegado a la sexta posición. El líder golpeó con William Saliba y Jurrien Timber en sendos saques de esquina, mientras el empate visitante también llegó en un córner antes del descanso.

Por su lado, Manchester United remontó ante Crystal Palace por 2 a 1 y alcanzó el tercer puesto de la Premier League gracias a una actuación decisiva de Bruno Fernandes, autor del empate y asistente en el gol del triunfo. El equipo de "Old Trafford" sumó su sexta victoria en las últimas siete fechas.