22°
2 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Femicidio de Tamara Fierro
Promace
Situación económica
Femicidio de Tamara Fierro
Turismo en Jujuy
Ciclo lectivo 2026
Secretaría de Transporte de Jujuy
inversiones
Femicidios en Jujuy
Legislatura de Jujuy
Femicidio de Tamara Fierro
Promace
Situación económica
Femicidio de Tamara Fierro
Turismo en Jujuy
Ciclo lectivo 2026
Secretaría de Transporte de Jujuy
inversiones
Femicidios en Jujuy
Legislatura de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
FÚTBOL INTERNACIONAL

Arsenal se quedó con el "Derby" ante Chelsea

Uno de los clásicos londinenses más "picantes" se jugó ayer. Hubo triunfo de los "gunners" por 2 a 1.

Domingo, 01 de marzo de 2026 23:59
DERBY DE LONDRES | EL PUNTERO ARSENAL LE GANÓ 2 A 1 A CHELSEA.

Arsenal venció por 2 a 1 a Chelsea ayer por la fecha 28 de la Premier League inglesa para meter cinco puntos con el Manchester City en el liderato, con un partido más, mientras que Manchester United se alzó a la tercera plaza con un 2 a 1 ante el Crystal Palace.

Los de Mikel Arteta se llevaron otro "Derbi de Londres", como la semana pasada ante el Tottenham, para mantener el colchón y responder a la persecución de Manchester City. La pizarra del técnico español funcionó en los dos goles de los locales para alegría del "Emirates", aunque David Raya también fue vital bajo palos.

El portero español detuvo la última de Alejandro Garnacho, con una estirada "para la foto" ya en el descuento, y sujetó a un Chelsea que apretó pese a quedarse con 10 por dos amarillas a Pedro Neto y se vio relegado a la sexta posición. El líder golpeó con William Saliba y Jurrien Timber en sendos saques de esquina, mientras el empate visitante también llegó en un córner antes del descanso.

Por su lado, Manchester United remontó ante Crystal Palace por 2 a 1 y alcanzó el tercer puesto de la Premier League gracias a una actuación decisiva de Bruno Fernandes, autor del empate y asistente en el gol del triunfo. El equipo de "Old Trafford" sumó su sexta victoria en las últimas siete fechas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD