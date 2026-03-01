22°
2 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Femicidio de Tamara Fierro
Promace
Situación económica
Femicidio de Tamara Fierro
Turismo en Jujuy
Ciclo lectivo 2026
Secretaría de Transporte de Jujuy
inversiones
Femicidios en Jujuy
Legislatura de Jujuy
Femicidio de Tamara Fierro
Promace
Situación económica
Femicidio de Tamara Fierro
Turismo en Jujuy
Ciclo lectivo 2026
Secretaría de Transporte de Jujuy
inversiones
Femicidios en Jujuy
Legislatura de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
LIGA PROFESIONAL

El clásico, otra vez, “canalla”

Domingo, 01 de marzo de 2026 23:58
ALEGRÍA "AURIAZUL" | ROSARIO CENTRAL GANÓ EL CLÁSICO ROSARINO.

Rosario Central derrotó a Newell's por 2 a 0 en un partido en el que hizo marcar la gran diferencia de jerarquía y que se disputó en el estadio "Coloso - Marcelo Bielsa", por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

Los goles de la visita fueron convertidos por el astro argentino Ángel Di María y el delantero Enzo Copetti.

Con el triunfo en una nueva edición del "Clásico de Rosario", el "canalla" alcanzó la cuarta posición de la zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, mientras que el equipo cuya dirección técnica volvió a agarrar el entrenador Frank Darío Kudelka es último en el grupo A y en la tabla anual, con dos unidades y en zona de descenso.

Mirando hacia lo que viene y luego del paro en apoyo a la gestión de Claudio Tapia en la Asociacion del Fútbol Argentino, por la fecha 10, el equipo que dirige Jorge Almirón visitará a Argentinos Juniors, el próximo miércoles 11 de marzo a las 17.30, mientras que la "Lepra" será local de Platense, el martes 10 a partir de las 17.30.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD