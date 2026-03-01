El clásico, otra vez, “canalla”

Rosario Central derrotó a Newell's por 2 a 0 en un partido en el que hizo marcar la gran diferencia de jerarquía y que se disputó en el estadio "Coloso - Marcelo Bielsa", por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

Los goles de la visita fueron convertidos por el astro argentino Ángel Di María y el delantero Enzo Copetti.

Con el triunfo en una nueva edición del "Clásico de Rosario", el "canalla" alcanzó la cuarta posición de la zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, mientras que el equipo cuya dirección técnica volvió a agarrar el entrenador Frank Darío Kudelka es último en el grupo A y en la tabla anual, con dos unidades y en zona de descenso.

Mirando hacia lo que viene y luego del paro en apoyo a la gestión de Claudio Tapia en la Asociacion del Fútbol Argentino, por la fecha 10, el equipo que dirige Jorge Almirón visitará a Argentinos Juniors, el próximo miércoles 11 de marzo a las 17.30, mientras que la "Lepra" será local de Platense, el martes 10 a partir de las 17.30.