La era post Gallardo inicia con una visita a Mendoza

River Plate vuelve a jugar esta noche frente a Independiente Rivadavia y lo hará en un contexto especial ya que será el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo.

El equipo dirigido interinamente por Marcelo "Pichi" Escudero visitará a la "lepra" mendocina por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, con la necesidad de sostener la recuperación futbolística y sumar fuera de casa.

El encuentro entre Independiente Rivadavia y River Plate se disputará el lunes 2 de marzo desde las 21.30 horas en el Estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza y será transmitido por Espn Premium.

El "millonario" afrontará su primer compromiso sin Gallardo en el banco. Hasta entonces, el encargado del equipo será Marcelo Escudero, que mantendría el once inicial que consiguió la victoria ante Banfield.

River llega con 10 puntos en el torneo tras el triunfo 3 a 1 frente al "taladro", mientras que el conjunto mendocino suma 16 unidades y viene de empatar 1 a 1 ante Racing. El duelo aparece como clave para ambos equipos en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

El "millonario" intentará encadenar su segunda victoria consecutiva en medio de la transición técnica, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa.

En otros encuentros que se desarrollarán hoy en el marco de la fecha 8 de la Liga Profesional, Deportivo Riestra recibirá a Platense a las 19.15; mismo horario para que en La Plata se midan Estudiates y Vélez. Por último, por la noche, desde las 21.30 Banfield será anfitrión de Aldosivi de Mar del Plata.

Llegaría Solari

En paralelo a la contratación del director técnico, algo que todo hace indicar que será Eduardo "Chacho" Coudet, la dirigencia "millonaria" se encuentra en una etapa avanzada de negociaciones con Santiago Solari. El actual integrante de la estructura del Real Madrid es el principal candidato para asumir el rol de Director Deportivo, lo que significaría una renovación integral en la toma de decisiones futbolísticas del club.

Este movimiento representa no solo un cambio de nombres, sino el inicio de una nueva etapa que busca capitalizar la experiencia internacional de Coudet y la jerarquía institucional de figuras como Solari.