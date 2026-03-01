Sufrió una lesión durante caminata y fue rescatado

Un hombre tuvo que ser rescatado tras sufrir una lesión mientras realizaba una caminata, en la localidad de León.

Según establecieron las fuentes consultadas por este medio, el episodio comenzó ayer alrededor de las 12 cuando las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un hombre de 50 años que necesitaba asistencia tras sufrir una lesión mientras realizaba una caminata con dirección a los Balcones de León.

Rápidamente una comitiva conformada por personal de Defensa Civil, Same, Bomberos de la Policía y efectivos se concentraron en el Destacamento Policial de León.

Posteriormente se dirigieron al sector y como resultado del operativo de búsqueda y rescate, alrededor de las 17.30, el personal localizó al protagonista, que de manera fortuita no presentaba heridas de gravedad.

El personal de salud lo asistió en el lugar y diagnosticó un traumatismo en el miembro inferior.

Finalmente, el hombre fue trasladado al Destacamento Policial y desde allí tuvo que ser derivado en ambulancia a un centro de salud, para una mejor asistencia.