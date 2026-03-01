Irrumpieron en una carnicería y se fugaron con $25 millones

Delincuentes son intensamente buscados en la ciudad de San Pedro, luego de violentar la ventana de una carnicería y fugarse con 25 millones de pesos.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 3.40 en un comercio ubicado sobre un tramo de la calle Gobernador Tello del centro de la ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que delincuentes violentaron una ventana de madera provisoria ubicada en la parte superior de una carnicería e irrumpieron en el lugar con fines delictivos.

Paralelamente, la propietaria del comercio recibió una alerta de un sistema de seguridad privado, sobre la activación de la alarma del lugar y de inmediato avisó al sistema de emergencias 911.

Efectivos policiales se constituyeron en el lugar, pero lamentablemente los inculpados ya se habían fugado.

En tanto, la damnificada realizó un relevamiento y se dio con la ingrata sorpresa que sustrajeron 25 millones de pesos y una netbook.

Personal del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y se estableció que luego de que los inculpados violentaron la ventana de madera, descendieron al interior del comercio por una escalera.

Efectivos realizaron recorridos por el sector, aunque hasta el momento no lograron dar con el paradero de los protagonistas.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector y una vez que se identifique a los inculpados, detenerlos.

La denuncia fue radicada en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 y los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.