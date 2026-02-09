“Estuvo increíble”: el apoyo de Adam Sandler a Bad Bunny tras su show en el Super Bowl

La presentación de Bad Bunny en el show de mediotiempo del Super Bowl 2026 despertó pasiones dentro del público estadounidense, en medio de una tensión política por la polémica administración de Donald Trump y las redadas migratorias de ICE.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el puertorriqueño fue apoyado por múltiples figuras del espectáculo estadounidense, quienes también se manifestaron en contra de ICE y las políticas de Trump.

En diálogo con una cámara de Entertainment Tonight, el reconocido actor Adam Sandler se refirió al espectáculo de medio tiempo y llenó de halagos al cantante latino: “Benito estuvo increíble. Relajado, feliz... hizo que todo el mundo se pusiera eufórico”.

“Me encantó. Y felicitaciones al ‘Bunny’", sentenció, marcando su fanatismo por el artista, a quien calificó como “un gran ser humano”.

El actor y el cantante comparten una relación de amistad que data de años, que fue consolidada con la participación de Bad Bunny en Happy Gilmore 2, la secuela del clásico de comedia. Inclusive, el actor reveló en una reciente entrevista que el puertorriqueño lo llama “Tío Sandler” de cariño.