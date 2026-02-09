Las festividades previas al carnaval en el Alborozo

Esta será la última semana de festividades populares del Alborozo Humahuaqueño antes del desentierro del carnaval el próximo sábado, aunque proseguirá una vez pasado el Carnaval de flores para finalizar definitivamente en los primeros días de marzo.

Desde que comenzó en noviembre del año pasado proyectándose hacia el 2027 donde se cumplirán 50 años de su vigencia y trascendencia cultural, propuso múltiples actividades donde se revalorizó y reivindicó la identidad de los pobladores de la Ciudad Histórica muy bien arraigada a su cotidianeidad.

Después de la celebración del Día del carnavalito y el homenaje a Uña Ramos, para esta jornada desde las 20.30 al pie de la histórica Torre de Santa Bárbara se realizará la Serenata a los cerros, con la participación de Las anateras del Hornocal, la solista Candelaria Díaz, Laura Gallardo, el grupo Renacer jujeño, Gabriela Palacios, y la Cuadrilla Peña blanca.

Mañana desde las 10 en La Banda se celebrará el 160 aniversario de la Cuadrilla de cajas y de copleros del 1800, donde la coplera María Ramos recibirá a todos los cantores populares que quieran sumarse al festejo.

El miércoles en la explanada del monumento a la Independencia desde las 16 se realizará el Alborozo electrónico, la propuesta musical apunta exclusivamente al público joven con la presencia de Bruno Nomic, China, Luk's Vix, Sanagua, el DJ Mikou y Pablo Peressin.

El 12 será una jornada muy festiva en Humahuaca porque se celebrará el tradicional Jueves de comadres con el 56° Topamiento de comadres (en el anfiteatro municipal) y el Festival de la chicha y de la copla (en la Casa del Bicentenario). A las 10 comenzarán las celebraciones y al mediodía las comadres se reunirán en la plaza central para luego dirigirse hacia su mojón en el Bicentenario.

En la jornada siguiente, vísperas del carnaval para las 20 en la explanada del monumento a la Independencia se convocó al Encuentro de instrumentistas, donde los músicos, copleros y anateros humahuaqueños subirán al escenario donde también estará el grupo bailantero Sombras.

Finalmente el sábado, desentierro del carnaval en el Alborozo Humahuaqueño está previsto para las 10 en la Iglesia Catedral la misa para las comparsas y bendición de disfraces, banderas, instrumentos musicales, disfrazados y directivos de comparsas, pidiendo por el acompañamiento durante el festejo.

Al término del oficio, afuera de la iglesia se producirá el topamiento de banderas y al mediodía la intendente Karina Paniagua realizará la primera invitación en la explanada del monumento a la Independencia para los carnavaleros, turistas y público.

Además de la saratoga que servirá a todos los visitantes regalará un espectáculo musical con la actuación del grupo Yagua y La magia norteña; la celebración se prolongará aproximadamente una hora y media. Y desde las 16 (hasta las 22 aproximadamente) comenzarán los desentierros del momo carnestolendo en las comparsas del pueblo.

El domingo y lunes de Carnaval grande desde las 15 se podrá apreciar el pasaje de las comparsas por la explanada del monumento a la Independencia; y el Martes de chaya continuarán los festejos. El Miércoles de ceniza algunas comparsas saldrán a las calles y en Carnaval chico se despedirá al momo.