Corte total momentáneo en la Ruta 52 por un camión varado en Purmamarca

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy informa a los conductores que, en estos momentos, se registra un corte total momentáneo en la Ruta Nacional 52, específicamente en el kilómetro 5, a la altura de la localidad de Purmamarca.

La interrupción en la circulación se debe a que un camión se encuentra varado en medio de la calzada, impidiendo el paso de vehículos en ambos sentidos.

Ante esta contingencia, las autoridades recomiendan a los automovilistas que necesiten transitar por la zona, hacerlo con extrema precaución una vez que se habilite el paso. Asimismo, se solicita circular a velocidad reducida, mantener la distancia de frenado adecuada y respetar estrictamente las señales viales y las indicaciones del personal de seguridad presente en el lugar para evitar nuevos inconvenientes. Se espera que el corte se levante en el transcurso de los próximos minutos.