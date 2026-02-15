Deportivo Luján dio inicio a los trabajos físicos

Con la ilusión de ser protagonista, pero también de seguir formando, construyendo y brindando contención, Deportivo Luján dio inicio a las actividades de vóley pensando en el calendario del presente año.

"Comenzamos con todas las categorías, con expectativas renovadas después de las vacaciones, los chicos, las chicas poco a poco se van a ir sumando seguramente a los entrenamientos", apuntó Claudia Ibarra.

Una de las entrenadoras de la entidad de calle Tumusla dijo que "si bien tenemos los planteles de cada categoría de la temporada pasada, pueden sumarse nuevos jugadores, jugadoras, no hace falta que tengan conocimiento previo, aquí llegan para aprender, divertirse y hacer un deporte", subrayó.

Sucede que el club "granate" tiene un slogan muy marcado "no te olvides que viniste a jugar", por lo que los que llegan a la institución valoran los objetivos que junto a la comisión directiva se plantean los profesores.

Los entrenamientos son los martes y jueves, en diferentes horarios, según la categoría "desde las la cita es para niñas y niños de sub 12 a partir de los 6 años, lo mismo para el mini vóley mixto, a las 19 comienzan a entrenar el sub 14 y sub 16, ambos femenino, mientras que a las 20.30 es el turno de primera masculino y el maxivóley mixto, para ambos sexos", detalló la entrenadora Ibarra.

La coordinación de vóley está a cargo de Daniel Dávalos y cuenta con un staff de técnicos integrado por Claudia Ibarra, Eric Medrano, Camila Cazón, que a lo largo de año realizan distintas capacitaciones para estar a la altura de las exigencias.

Justamente, el buen trabajo que Deportivo Luján viene sosteniendo logró un importante crecimiento en cantidad calidad de deportistas siendo una de las principales entidades de la zona cumpliendo con ese rol fundamental que es brindar contención a los niños, niñas, jóvenes, y los mayores.

La enseñanza del vóley permitió sumar adeptos, el aprender jugando es una constante logrando una formación óptima del deportista, por lo que el "granate" durante la última temporada fue un equipo competitivo, con una evolución constante.

Pero más allá de lo deportivo, también está la familia de los chicos y chicas que van al club "el acompañamiento de la mamá, el papá es fundamental, se involucran, van junto a los chicos, ellos sienten ese apoyo en una etapa de la vida que es importante", opinó Claudia Ibarra.

Los interesados en sumarse a los entrenamientos de vóley se pueden acercar a las oficinas del club en calle Tumusla 883 o bien al teléfono 388-4179631 "allí pueden recabar mayor información o inscribirse directamente", finalizó la entrenadora de Club Deportivo Luján.