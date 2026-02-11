Una madre denunció que un “therian” mordió a su hija en plena calle en Jesús María

Una madre denunció en las últimas horas que un joven, a quien identificó como un “therian”, mordió a su hija adolescente en la calle en Jesús María. La chica, de 14 años, le contó a su familia lo que pasó tras ver en redes sociales el fenómeno que rápidamente se extiende en Argentina y entendió qué le habría ocurrido tiempo atrás, a la salida del colegio.

Según el relato de la madre, en diálogo con estación Somos el Norte, todo ocurrió cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento -ubicado en la calle Córdoba- de la mencionada localidad. Allí, contó, un grupo de “jóvenes therians” habría mantenido un encuentro.

“Me contó que con unas máscaras la empezaron a olfatear y a corretear un poco, y ella se reía, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo, ella estaba con pollera”, denunció la mujer.

“Ahí se dio cuenta que no estaban bromeando y ella atinó a querer meterle una patada y se fue corriendo. Eran una bandita de tres o cuatro, más o menos”, explicó la mujer, quien aclaró que estas personas llevaban máscaras de lobo o perro.

“Ella se asustó, me contó hace poco porque empezaron a aparecer noticias de los therians y ahí me dice ‘mamá, son esos chicos los que se autoperciben los que me mordieron, eran ellos, los therian’”, aclaró la madre, quien dijo que su hija no reconoció a los jóvenes..

“Sintió el dolor, cuando le mordieron. Ella andaba asustada, me pedía que la lleve al colegio, y yo no sabía por qué”, confesó la mujer..

“Me parece increíble. Me dijo que hacían como los perros, los lobos, como que la olían, que la perseguían, hasta que llegó la mordida”, condenó la mujer.

Los therians (abreviatura de therianthrope) son personas que aseguran identificarse interna e integralmente un “animal no humano”. Quienes forman parte de esta comunidad aseveran que esta conexión no es un juego ni una elección voluntaria y que la perciben en un plano espiritual, psicológico o neurológico.

“Shift”, el momento en el que el humano de un therian “retrocede”

Dentro de la comunidad therian, existe un término específico para hablar de presuntos episodios temporales en los que estos individuos aseguran tener “menos percepción” de su “mentalidad humana”. Dicen que esta “retrocede” y que “predominan los instintos” o “comportamientos del teriotipo”.

Esto se conoce en los círculos como shift (cambio o cambiar, en inglés), momentos que aseguran pueden ser mentales (mental shift) o sensoriales, como la sensación de “tener” extremidades fantasmas (phantom limbs), por ejemplo, sentir una cola o orejas que no existen físicamente.

Es este episodio, un “shift”, lo que medios locales aseguran habría pasado cuando esta persona mordió a una chica en la vía pública.