Aumenta la tensión en Santa Fe por la protesta de policías

La protesta de efectivos policiales en Santa Fe escaló ayer luego de una noche marcada por manifestaciones frente a dependencias oficiales, cruces públicos y anuncios de sanciones por parte del Gobierno provincial.

Mientras el Ministerio de Seguridad reconoció la legitimidad del reclamo salarial y laboral, también confirmó medidas disciplinarias contra agentes que participaron de los hechos y advirtió sobre posibles responsabilidades penales. Del otro lado, los policías autoconvocados denunciaron la interrupción del diálogo oficial y señalaron episodios de represión contra familiares y personal retirado.

En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el Gobierno provincial comparte "las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe" y remarcó que se trata de un reclamo "legítimo, atendible, casi en su totalidad". Sin embargo, sostuvo que a partir de la medianoche "se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas", con el objetivo de "desestabilizar el despliegue preventivo".

Según el funcionario, durante la protesta se registraron episodios de abandono de servicio y paralización de móviles policiales. "No menos de veinte unidades en la ciudad de Rosario fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura y luego abandonadas", detalló. Agregó que los efectivos dejaron los patrulleros estacionados y se retiraron, lo que calificó como incumplimiento de los deberes funcionales.

Cococcioni señaló que estas conductas derivaron en la apertura de actuaciones administrativas y que el jefe de Policía de la provincia inició los procedimientos correspondientes con el respaldo del Ministerio. "Tenemos cerca de no menos de veinte funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y retiro de chaleco antibala", afirmó. También indicó que el Gobierno coordinó acciones para investigar "posibles ilícitos penales" tanto de funcionarios policiales como de "grupos marginales y desplazados" de la fuerza.

"Protesta legítima"

En su exposición, el ministro diferenció el reclamo salarial de las acciones ocurridas durante la protesta. "La protesta legítima y el reclamo legítimo por mejorar las condiciones de trabajo lo seguimos acompañando", expresó, pero advirtió que no se permitirá que se afecte la seguridad pública. "No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad de todos los habitantes de la provincia", sostuvo.

El funcionario también afirmó que el patrullaje se sostuvo, aunque reconoció que la ausencia de móviles elevó el nivel de riesgo. "Objetivamente, que no menos de veinte unidades de patrulla urbana abandonen su servicio eleva los niveles de riesgo", dijo y advirtió que los efectivos involucrados podrían enfrentar responsabilidad penal si un delito no se evitó por la falta de cobertura.

En paralelo, el vocero de los policías autoconvocados, Gabriel Sarla, dio una versión distinta de los hechos. En diálogo con la prensa, afirmó que el reclamo comenzó de forma pacífica y que el conflicto se profundizó tras el corte del diálogo con el Gobierno provincial.