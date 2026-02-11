El jefe de la Policía de Santa Fe prometió "levantar las disponibilidades" y exigió a los efectivos "salir a la calle"

En una jornada marcada por la incertidumbre y la expansión de las protestas desde Rosario hacia diversos puntos del territorio provincial, el Jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, encabezó un pronunciamiento clave para intentar distender el clima de confrontación interna. El funcionario aseguró públicamente este miércoles que la cúpula de la fuerza no impulsará nuevas sanciones administrativas contra los efectivos que participan del reclamo.

El anuncio tuvo lugar en las puertas de la Jefatura de la Unidad Regional II, un sitio que se ha convertido en el núcleo de las manifestaciones encabezadas por agentes y sus familiares. Allí, el descontento se hacía sentir frente a las medidas que el Ministerio de Seguridad había amparado en las últimas horas, y que generaron réplicas inmediatas en la ciudad de Santa Fe, especialmente con concentraciones en las sedes del Comando Radioeléctrico.

Uno de los puntos más críticos del conflicto era la situación de los agentes que habían sido apartados de sus funciones. Al respecto, Maldonado fue tajante al informar que las sanciones aplicadas recientemente serán revocadas para buscar una normalización del servicio de seguridad.

"Las 13 disponibilidades que se habrían planteado durante las últimas horas se van a ir levantando ahora", confirmó el jefe de la institución, intentando llevar calma a quienes denunciaban persecución laboral por manifestarse.

Maldonado también buscó aclarar los malentendidos que surgieron durante las jornadas previas respecto a quiénes estaban incluidos en las mesas de diálogo con el Ejecutivo. Al referirse a las negociaciones, el funcionario explicó: "Hubo una mala interpretación de que la negociación era solamente para los del lunes". Acto seguido, ratificó el cese de las medidas punitivas al sentenciar: "No va a haber más disponibilidades".

A pesar de los anuncios vinculados a la situación administrativa de los agentes, el foco central de la crisis —el aspecto económico— permaneció sin respuestas claras por parte de la autoridad policial. Al ser consultado por los cronistas en la ronda de prensa sobre la actualización de los haberes y la oferta del Gobierno, Maldonado optó por el silencio y se retiró de forma inmediata hacia el interior de la sede policial.

Antes de dar por finalizada su intervención, el jefe de la fuerza apeló al compromiso profesional de los uniformados para garantizar la cobertura en la vía pública. Pidió por favor que todos se pongan a disposición y con buena voluntad, para salir a la calle a trabajar, algo fue interpretado como un intento urgente por retomar el control de la seguridad ciudadana mientras la tensión salarial de fondo sigue latente.