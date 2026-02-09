¿Un Carnaval pasado por agua? Qué dice el pronóstico para Jujuy

La semana comenzó con una máxima de 33°C y se espera que durante la noche la temperatura descienda a 27°C, acompañada de tormentas fuertes con probabilidades de precipitación entre el 40% y el 70%.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes rige alerta amarilla en gran parte de la provincia por la posibilidad de tormentas fuertes. La jornada tendrá una mínima de 19°C y una máxima de 28°C, con tormentas durante la madrugada. Por la tarde y noche, las precipitaciones disminuirían, con probabilidades entre el 10% y el 40%.

El miércoles se presentará con cielo mayormente nublado, una mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 30°C. Se prevén tormentas aisladas hacia la tarde-noche, con probabilidades de lluvia del 10% al 40%.

Para el jueves de Comadres, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación entre el 40% y el 70%. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C de mínima y los 32°C de máxima.

El viernes la mínima será de 19°C y se anuncian chaparrones con probabilidades del 10% al 40%.

En tanto, el sábado y domingo las temperaturas mínimas rondarán los 19°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 26°C y 27°C.

De esta manera, la semana de Carnaval en Jujuy cerrará con calor intenso y condiciones inestables, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante posibles alertas meteorológicas.