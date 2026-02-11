25°
Informacion General

Corte de agua programado en Purmamarca

La empresa Agua Potable de Jujuy anunció esta mañana una interrupción del servicio en pleno centro del pueblo turístico debido a una avería en avenida San Martín.

Miércoles, 11 de febrero de 2026 10:49

Usuarios del servicio de agua potable en la zona céntrica de Purmamarca deberán prepararse para un corte programado esta mañana. Así lo informó Agua Potable de Jujuy, que ejecutará tareas de reparación de emergencia sobre la red principal del pueblo.

La intervención se llevará a cabo sobre avenida San Martín, en el corazón del casco histórico, con un horario de restricción pautado desde las 09:30 hasta las 13:30 horas. Según detalló la empresa, el suministro se verá afectado en el casco céntrico y zonas aledañas.

Ante la situación, la entidad solicitó a vecinos y comerciantes extremar el cuidado de las reservas domiciliarias durante el lapso que duren los trabajos. Desde la empresa remarcaron la importancia del uso responsable del agua acumulada para evitar inconvenientes mayores.

No se informaron, hasta el momento, demoras o desvíos en el tránsito vehicular por la zona de obra.

