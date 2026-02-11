Golpeó a su pareja y la asfixió hasta desmayarla

Un hombre es buscado por efectivos policiales tras protagonizar un hecho de violencia de género en un barrio capitalino, donde golpeó ferozmente a su pareja y la estranguló hasta provocarle un desmayo.

Según las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró días atrás alrededor de las 1 sobre un tramo de la calle Pozo Cavado, ubicada en el populoso barrio Alto Comedero.

Fue en esas circunstancias que una mujer de 40 años se presentó en el domicilio de su pareja y al momento de ingresar, y sin mediar palabras, el inculpado le propinó golpes de puño en el rostro, hasta reducirla.

Una vez en el suelo, el irascible protagonista colocó sus rodillas sobre los brazos de la víctima para inmovilizarla. Luego se apoderó de una sábana y la estranguló hasta dejarla en estado de inconsciencia.

En un momento determinado la mujer logró reaccionar y el inculpado la obligó a caminar juntos por inmediaciones de una cancha ubicada en el sector, donde la víctima logró escapar.

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 7 que recorrían el lugar, socorrieron a la mujer, quien se encontraba en estado de shock, y la trasladaron a la Seccional 56°.

En la sede policial la víctima relató el violento episodio sufrido y radicó la correspondiente denuncia.

Debido a que la mujer presentaba signos de agresión en el rostro y hematomas en los brazos, fue necesario la presencia de personal del Same que la trasladó al hospital "Pablo Soria" para la correspondiente asistencia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del agresor de 34 años y una serie de medidas para la protección de la víctima.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 56°, por directivas del representante fiscal.