Conducía alcoholizado, se cruzó de carril y chocó

Un hombre conducía una camioneta en estado de ebriedad, se cruzó de carril y chocó contra un camión. De manera fortuita los protagonistas resultaron ilesos y solo hubo que lamentar pérdidas materiales.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado lunes alrededor de las 14.20 sobre un tramo de la avenida Almirante Brown, entre las calles Zurueta y Bouhid, en el barrio San Pedrito de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un joven de 19 años conducía una camioneta Toyota Hilux, cuando perdió el control del rodado, se cruzó de carril y colisionó contra un camión, en el que se desplazaba un hombre (38) domiciliado en la provincia de Salta.

Producto del fuerte impacto, el rodado de menor porte registró cuantiosos daños en la parte delantera.

De inmediato se constituyeron efectivos policiales y se entrevistaron con el conductor del camión, quien relató que circulaba por el sector cuando la camioneta, que iba en sentido contrario, se cruzó de carril y no logró eludirla.

Personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió a los protagonistas a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo con 1.65 g/l de alcohol en sangre para el conductor de la camioneta.

Personal del Same asistió a los protagonistas de manera preventiva y constataron que se encontraban ilesos.

El temerario conductor de 19, fue demorado y su vehículo secuestrado.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 32°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.