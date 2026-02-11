Burruchaga y logró una sólida victoria

El tenista argentino Román Burruchaga consiguió una muy sólida victoria ante el serbio Laslo Djere y avanzó a los octavos de final en el Argentina Open, donde se medirá con su compatriota Tomás Etcheverry.

Burruchaga, que viene de alcanzar la final en el Challenger de Rosario, se impuso por 6-2 y 6-4 luego de una hora y 19 minutos de juego.

El partido estuvo en todo momento bajo control para Burruchaga, que en el primer game ya consiguió quebrarle a su rival.

Luego no tardó en generarse nuevas situaciones para conseguir otro quiebre y, tras mantener sus tornos de saque, se quedó con el primer set con un cómodo 6-2.

En el segundo set Burruchaga siguió con imponiendo condiciones, para rápidamente estar otra vez en ventaja y así encaminarse hacia la victoria.

El argentino pudo haber ganado el partido con un quiebre en el noveno game, pero desaprovechó las oportunidades, aunque luego no le tembló el pulso para cerrar el encuentro con su saque.

El próximo rival de Burruchaga será su compatriota Tomás Etcheverry, con quien se enfrentará por un lugar en los cuartos de final.

En otro duelo de ayer, el amor propio y el empuje de la gente no alcanzó para que el argentino Federico Coria diera el batacazo anoche, cuando dejó alma y vida antes de caer versus el italiano Matteo Berrettini por doble 7-5 en primera ronda del certamen.

Pese a no competir desde agosto pasado a nivel oficial y luego perder con el romano, el rosarino, de 33 años e invitado por la organizacón para disputar por sexta edición al hilo el cuadro principal, se ganó merecidamente los aplausos de los espectadores en el tercer turno del Court Guillermo Vilas.