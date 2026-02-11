El Gimnasia de Pellerano debuta esta noche en Salta

Y llegó el día. Gimnasia y Esgrima saltará al campo de juego de manera oficial después de más de tres meses.

Luego de la dolorosa y polémica eliminación del torneo pasado ante Deportivo Madryn en el Reducido de la Primera Nacional, el "lobo" resiliente como pocos ya es otro, casi completamente otro y hoy tratará de empezar con el pie derecho en el marco de la Copa Argentina en donde desde las 21.15 en el estadio "Padre Ernesto Martearena" de Salta enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final.

De entrada, Gimnasia es distinto, su cabeza es distinta. Esta noche sentado en el banco de suplentes comandará al "lobo", Hernán Pellerano, quien asumió como entranador en reemplazo de Matías Módolo quien luego de casi dos temporadas en el club de calle Humahuaca decidió cambiar de aire y se fue a entrenar a Chacarita.

Más allá de algunos partidos amistosos en esta pretemporada, es una incógnita lo que presentará Gimnasia hoy ante el "ferroviario" en un duelo duro, de eliminación directa y que si termina empatado en los 90 minutos reglamentarios deberá definirse por penales.

Ambos clubes norteños tienen un antecedente no muy lejano en esta competencia integradora. Allá por 2022, se midieron en La Rioja y el cuadro "albiceleste" terminó ganando el duelo desde los tiros penales en lo que por entonces fue su primera victoria en Copa Argentina luego de varias eliminaciones consecutivas.

Al partido de esta noche lo dirigirá el colegiado Andres Gariano y será transmitido en vivo por TyC Sports.

Francisco Molina

De cara al desafío que se viene en Salta, Francisco Molina afirmó que el "lobo" se mantiene "tranquilo, a pesar de ser un partido a todo o nada", ya que sostiene que el plantel "cuenta con jugadores de jerarquía que están acostumbrados a estas situaciones".

Partiendo desde esa base, el volante exteriorizó su felicidad de "arrancar una nueva etapa con un nuevo cuerpo técnico e incorporaciones que ayudarán a encontrar la mejor versión del equipo".

En tanto, el mediocampista puso en valor el rol de los hinchas jujeños que irán al partido, subrayando que "sabemos que nos acompañaran como lo hicieron siempre".