El Concejo Deliberante prorrogó la licitación del transporte urbano

Durante la sesión celebrada en el Concejo Deliberante capitalino, los ediles dieron sanción al Acuerdo N° 1/2026, que prorroga la vigencia de la Licitación Pública Nacional N° 01/2013 del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. La medida regirá de manera transitoria hasta que se complete el proceso de adjudicación a los nuevos concesionarios, con el objetivo de evitar una eventual interrupción del servicio ante posibles demoras, impugnaciones o recursos legales.

Además, el cuerpo legislativo aprobó los Acuerdos N° 2 y N° 3/2026. Mediante el primero, se designó a la Dra. María Paula Alcoba como juez de primera nominación del Juzgado Administrativo de Faltas de la Municipalidad. A través del segundo, se nombró al Dr. Pablo Adrián Rodríguez como procurador municipal de la capital jujeña.

Tras la sesión, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, explicó que los tres puntos abordados fueron los únicos incluidos en el temario extraordinario. Respecto al transporte, señaló que la prórroga aprobada es una medida de previsión para garantizar la continuidad del servicio mientras se resuelve el proceso licitatorio, el cual, según los plazos previstos, podría adjudicarse en las próximas semanas. No obstante, advirtió que si surgieran contratiempos, esta extensión asegura que los vecinos no queden sin cobertura.