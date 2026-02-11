El canciller Pablo Quirno invitó al papa León XIV para que visite la Argentina

El canciller Pablo Quirno le entregó al papa León XIV una carta de invitación firmada por el presidente Javier Milei para que visite la Argentina este año, algo que estaría siendo analizado seriamente por la Santa Sede, según supo Infobae de fuentes oficiales.

El dato lo hizo trascender la misma Cancillería a través de un comunicado oficial emitido esta mañana, en el marco de las actividades del ministro de Relaciones Exteriores en El Vaticano. “La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento”, escribió el funcionario en su cuenta oficial.

“En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, agregó. El mensaje y el comunicado de la Cancillería fueron retuiteados por Javier Milei minutos después de su publicación.

A comienzos de la semana se había revelado que el canciller Quirno iba a arribar a Roma el martes por la tardes para desarrollar una agenda bilateral con Italia y mantener encuentros con autoridades de la Santa Sede. El dato de que viajaría junto al subsecretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, marcaba la pauta de que habría un énfasis central en las reuniones con el Vaticano.

En el marco de esta gira, dos importantes integrantes del Gobierno que conocen la relación con el Vaticano marcaron a Infobae que las gestiones para que suceda ese viaje ya habían comenzado el año pasado, una vez que se produjo el recambio de papado. El actual papa, Robert Prevost, realizó casi la mitad de su vida sacerdotal en Perú, habiendo sido nombrado por Francisco como el obispo titular de Chiclayo, obteniendo más tarde la nacionalidad peruana. Esa cercanía con América del Sur y con Francisco habrían facilitado los acercamientos con la administración argentina.

En los últimos meses hubo diferentes trascendidos que indicaban que León XIV tiene intenciones de realizar una gira por Latinoamérica que constaría de una parada por Perú y por dos países que Francisco no pudo visitar durante su papado: Argentina y Uruguay

Una altísima fuente del Gobierno marcó que “hay un 70% o más de probabilidades de que el Papa venga para fin de año”.

En el Poder Ejecutivo creen que es el momento ideal para que se pueda producir, ya que no será un año de elecciones en ninguno de los tres países latinoamericanos. El período más probable para que se haga es en el último trimestre del año. Y es que las visitas papales requieren de una extensa planificación debido a que estas presencias combinan el carácter espiritual como el de una visita de Estado.

Es algo por lo que ya está transitando España. A comienzos de año, el Sumo Pontífice confirmó a la Conferencia Episcopal Española que quería visitar el país. Se baraja que el acontecimiento pueda darse en junio de este año y que pase por ciudades como Madrid, Barcelona y Canarias.

León XIV comenzó a realizar viajes por fuera de Italia a finales del año pasado, cuando fue hasta Turquía y Líbano por un período de cinco días en total. Esta mañana, la Oficina de Prensa del Vaticano confirmó que el Papa estudia que el Principado de Mónaco sea el segundo viaje de su pontificado.

Entre los destinos probables para los meses posteriores está Argelia, el cual tendría como propósito visitar los lugares de San Agustín e impulsar el diálogo interreligioso entre los mundos cristiano y musulmán. También se estipulan escalas en Guinea Ecuatorial, Camerún y Angola.

León XIV hizo comunicar a través de voceros oficiales de la Santa Sede que no viajará a Estados Unidos -su país natal- este año. El motivo principal es la realización de las elecciones de medio término; ya que una eventual visita durante ese período podría ser visto como un apoyo al oficialismo de turno.