Policía de Santa Fe: "Nos están destruyendo anímicamente"

En el marco del conflicto que atraviesa la policía de Santa Fe, un efectivo expresó con profunda angustia el desgaste emocional y económico que, según afirmó, arrastran desde hace más de un año.

"Hace 16 años que soy parte de la fuerza policial, estoy en actividad actualmente pero ya estoy cansado. No es solamente que cobramos miseria, son también los malos tratos de esta gente que dicen ser jefes, los malos tratos de los políticos que prometen cosas", sostuvo.

El agente del Comando Radioeléctrico apuntó contra la dirigencia política: "Ganaron por nosotros, por los médicos, por los docentes, y fijate cómo nos están pagando. Nos están destruyendo anímicamente. No sé cómo voy a llegar a la guardia que tengo que tomar mañana".

"Hace un año y medio que venimos así y solo nos apoyamos entre los compañeros. Si un compañero se rompe, nosotros también. Cobramos miseria, todos saben lo que cobramos", señaló entre lágrimas, y denunció además las condiciones extremas en las que muchos efectivos deben cumplir su trabajo: "Hay chicos que mueren atropellados en la ruta porque tienen que salir a hacer dedo", agregó.

Por último, el efectivo reclamó una recomposición equitativa: "Todo el tiempo mienten. Necesitamos cobrar todos lo mismo, no un grupito. Los jubilados y los retirados también necesitan ayuda".