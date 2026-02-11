Cuánto cobran los agentes en febrero de 2026 en Santa Fe y qué reclaman en las protestas

La provincia de Santa Fe amaneció este martes con un clima de alta tensión. Efectivos policiales activos, retirados y personal del Servicio Penitenciario, acompañados por sus familias, profundizaron las protestas frente a la Casa Gris y la Jefatura de Policía de Rosario.

El conflicto, que incluyó momentos de tensión entre los propios uniformados, pone sobre la mesa la discusión salarial de la fuerza. ¿Cuánto cobra hoy un policía santafesino y por qué, a pesar de los recientes anuncios del Gobierno, el malestar persiste?

La escala salarial oficial de febrero 2026

El gobierno provincial oficializó mediante el Decreto N° 1895 un aumento del 7% escalonado para el segundo semestre de 2025, trasladando la paritaria de la administración central a las fuerzas de seguridad.

Con esta actualización y las garantías mínimas establecidas, los pisos salariales (netos) quedaron fijados de la siguiente manera para ningún agente cobre menos de:

$777.258 desde el 1° de julio.

$819.375 desde el 1° de diciembre..

En la cima de la pirámide, un Director General de Policía percibe un básico de $1.626.942, mientras que el básico de un suboficial ronda los $130.505 (al que se suman los adicionales).

Los "plus" operativos: sueldos de hasta $2 millones

El punto clave de la política salarial del ministro Pablo Cococcioni fue la implementación de suplementos específicos para quienes realizan tareas de calle, buscando diferenciar al personal operativo del administrativo.

Según cifras oficiales, con estos adicionales, los sueldos de bolsillo pueden alcanzar cifras competitivas:

Inspector promedio (con plus): Supera los $2.250.000.

Subinspector (con antigüedad): Ronda los $2.180.000.

Suboficial promedio: Se acerca a los $1.900.000..

Estos montos incluyen un plus mensual de $500.000 para operativos en Rosario y Santa Fe, un adicional de $250.000 para choferes de patrulleros y una Tarjeta Alimentaria Policial (TAP) que aumentó a $160.000.