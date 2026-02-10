Denunciaron a Riquelme por fraude

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, fue denunciado penalmente por el Ministerio de Seguridad por administración fraudulenta.

Walter Federico Klix, del Ministerio de Seguridad y cercano a Patricia Bullrich, y quien ya lo había denunciado hace algunos meses, denunció penalmente a Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca.

Klix aseguró que probará que Riquelme montó un “mercado negro” y “un esquema mafioso” a través del cual “se manipulan y distribuyen entradas", y reveló que tiene “más de 100 testigos”, con chats y videos del tema.

En mayo de 2025, Riquelme había sido denunciado por presunta asociación ilícita por Klix, funcionario del Ministerio de Seguridad y vinculado a sectores opositores en Boca.

La presentación judicial pide investigar supuestas irregularidades en el manejo de abonos, carnets de socios y la desaparición de 50.000 prendas deportivas.

La denuncia se dio en un contexto adverso para la dirigencia, marcado por insultos en La Bombonera, la eliminación de Boca de la Copa Libertadores, la derrota ante River y la salida de Fernando Gago como entrenador.

