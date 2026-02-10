Siniestro vial en ruta 47 en Perico

Un siniestro vial con saldo de dos personas heridas ocurrió hace instantes en ruta provincial 47 en la ciudad de Perico, más precisamente a pocos metros de la planta potabilizadora de Agua de los Andes.

Se supo que una camioneta Renault Oroch de color blanca colisionó con un automóvil Renault 19 de color rojo y dejó como saldo dos personas heridas.

En el lugar está trabajando personal de los Policía de la Provincia realizando las pericias para determinar las causales del siniestro. También está el Same prestando atención a los heridos y Seguridad Vial ordenando el transito que se encuentra desviado por el barrio La Posta.

Vale aclarar que esta ruta es la que une el centro de la ciudad de Perico con el barrio Santo Domingo y las ciudades de Monterrico y El Carmen.