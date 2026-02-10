Detuvieron a dos personas por caza furtiva de vicuñas

En un operativo realizado durante el último fin de semana, personal de la Comisaría 18 de Santa Catalina y de la Subcomisaría de Cieneguillas logró desarticular un caso de caza furtiva de vicuñas en la localidad de Pizcuno. La intervención se produjo tras el hallazgo de nueve ejemplares de esta especie protegida, ya faenados, en un campo de la zona.

La investigación, llevada a cabo en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, permitió localizar y detener a dos ciudadanos de nacionalidad argentina, mayores de edad y oriundos del departamento de Santa Catalina. Al momento de su aprehensión, los individuos tenían en su poder los nueve cueros de las vicuñas sacrificadas.

Como parte del procedimiento, las fuerzas policiales incautaron el instrumental utilizado para cometer el delito: una carabina calibre 22 con mira adaptada, proyectiles y cargadores. Además, fue secuestrado un automóvil en el que presuntamente se trasladaban para realizar la actividad ilegal.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación de La Quiaca, a la espera de que se definan las cargas legales correspondientes por la caza furtiva de una especie silvestre protegida por ley.