25°
10 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Copa Argentina
Fútbol italiano
atp 250 de Buenos Aires
LALIGA ARGENTINA
Lo que se viene
Adiunju
San Pedro
Puesto del Marques
femicidio de Cecilia Strzyzowski
caza furtiva
Copa Argentina
Fútbol italiano
atp 250 de Buenos Aires
LALIGA ARGENTINA
Lo que se viene
Adiunju
San Pedro
Puesto del Marques
femicidio de Cecilia Strzyzowski
caza furtiva

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Santa catalina

Detuvieron a dos personas por caza furtiva de vicuñas

Un operativo conjunto de la Comisaría 18 de Santa Catalina y la Subcomisaría de Cieneguillas, con apoyo fiscal, descubrió los animales cazados ilegalmente en un campo de Pizcuno.

Martes, 10 de febrero de 2026 10:53

En un operativo realizado durante el último fin de semana, personal de la Comisaría 18 de Santa Catalina y de la Subcomisaría de Cieneguillas logró desarticular un caso de caza furtiva de vicuñas en la localidad de Pizcuno. La intervención se produjo tras el hallazgo de nueve ejemplares de esta especie protegida, ya faenados, en un campo de la zona.

La investigación, llevada a cabo en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, permitió localizar y detener a dos ciudadanos de nacionalidad argentina, mayores de edad y oriundos del departamento de Santa Catalina. Al momento de su aprehensión, los individuos tenían en su poder los nueve cueros de las vicuñas sacrificadas.

Como parte del procedimiento, las fuerzas policiales incautaron el instrumental utilizado para cometer el delito: una carabina calibre 22 con mira adaptada, proyectiles y cargadores. Además, fue secuestrado un automóvil en el que presuntamente se trasladaban para realizar la actividad ilegal.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación de La Quiaca, a la espera de que se definan las cargas legales correspondientes por la caza furtiva de una especie silvestre protegida por ley.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD