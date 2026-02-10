XLV edición del Festival del Queso en Puesto del Marqués

El pasado fin de semana, Puesto del Marqués se convirtió nuevamente en un vibrante escenario de tradición, cultura y emoción con la XLV edición del Festival del Queso, la Doma y el Folclore en donde artesanos, músicos, bailarines, jinetes y familias de toda la región se reunieron para celebrar y rendir homenaje a la producción quesera.

El inicio estuvo marcado por un gesto de profundo respeto. La ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra en el Monumento a la Quesera, acompañada por autoridades municipales y provinciales. Participaron el presidente de la comisión municipal de Puesto del Marqués, Ariel Fernando Cusi, junto a sus vocales Silvia Chiliguay, Soledad Martínez y Aldo Mamaní, además del director de Cultura, Jorge Tolaba. También estuvieron presentes el comisionado de Pumahuasi, Héctor Martiarena; la coordinadora de Industrias Culturales de la provincia, Florencia Cari; la diputada provincial Angélica Castillo; el director provincial de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco; Hugo Sánchez, en representación del Ministerio de Producción de la provincia, y Alina Gutiérrez, integrante de la Jefatura de Gabinete de ministros de la provincia de Jujuy, quien acompañó la ceremonia en representación de dicho organismo.

En el acto protocolar, Florencia Cari entregó la documentación que declara al Festival como de Interés Cultural en la provincia, un reconocimiento que reafirma su relevancia artística y su valor como espacio de encuentro comunitario. Tras la firma, el comisionado Cusi expresó su agradecimiento por el acompañamiento de la comunidad, del gobierno y, de manera especial a las productoras y productores.

La actividad continuó en el salón principal con el esperado concurso de quesos de cabra, oveja y vaca. Productoras y productores de Puesto del Marqués, Puerta Potrero, Abra Pampa, La Curva, Llamería, La Redonda, Santuario, Tuite y Pueblo Viejo presentaron sus elaboraciones ante un jurado de reconocida trayectoria. Los premios principales fueron otorgados a Donata Vilte, primer lugar en queso de vaca; Rosa Vilte, primer lugar en queso de oveja; y Celestina Flores, primer lugar en queso de cabra. En la categoría de quesos saborizados, el primer premio fue para Marta Ramos. Asimismo, se reconoció a Pascuala Gaspar en cuajada, Clemente Erazo en quesillo, Zulema Charca en requesón, Nadia Erazo en empanada de queso y Eva Mamani en dulce de leche.

Además, se destacó la participación de las queseritas Demetria y Celestina Flores, referentes de la cuenca quesera local. Esta edición se caracterizó por la presencia de jóvenes queseros, siendo Jorge Erazo, el más joven con apenas 14 años de edad. Este hecho demuestra que la actividad fortalece a la juventud, fomenta la defensa del producto y contribuye al fortalecimiento de la economía regional.

El concurso permitió degustar una amplia variedad de preparaciones derivadas de la leche: queso, cuajada, requesón, quesos saborizados, quesillo, empanadas, humitas, dulce de leche, helado, arroz con leche, café con leche y ricota de vaca. Una verdadera fiesta de sabores que puso en valor la riqueza de la producción artesanal.

La música también tuvo un papel destacado en la primera jornada, con las presentaciones de Ítalo Ramos, Sentimiento Mansero, el Mataco Wicho, Florcita de Queñual, Arenita del Huancar, Munay y la joven formoseña Shannon Núñez. La danza aportó el colorido de la tarde a través de los ballets Javier Pantaleón, Raíz Andina, proveniente de la ciudad fronteriza de La Quiaca, Sentimiento Caporal y el ballet Achalay integrado por artistas de Abra Pampa y Puesto del Marqués. Con su talento, todos ellos lograron hacer vibrar al público y darle un marco festivo a la jornada.

El domingo fue la tradicional doma y jineteada congregó a familias y aficionados de toda la región y visitantes reafirmando la pasión por las costumbres gauchas. El cierre fue de lujo con dos grandes exponentes del folclore provincial y nacional, El Changuito Yuteño y Alma Chaqueña, subieron al escenario para regalar un final cargado de emoción y orgullo cultural. La presentación de Alma Chaqueña se convirtió en el broche de oro, encendiendo el corazón del público con su fuerza interpretativa.

De esta manera, Puesto del Marqués vivió dos jornadas exitosas que no solo consagraron ganadores en las producciones artesanales, sino que también posicionaron a la comunidad como una región que congrega para revalorizar la cultura, fortalecer la cuenca quesera y empoderar a los productores que apuestan al progreso con el acompañamiento de las autoridades.