ADIUNJu adhiere al paro nacional del 11 de febrero

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) confirmó su adhesión al paro nacional de la docencia universitaria convocado para el martes 11 de febrero, en el marco de una jornada de protesta impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica).

En Jujuy, el gremio convocó a una movilización que se concentrará a partir de las 18 horas en la intersección de Belgrano y avenida España, en San Salvador de Jujuy. La protesta está dirigida a visibilizar el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional, medida que –según ADIUNJu– “pone en riesgo derechos adquiridos y profundiza la precarización del trabajo docente”.

Desde el sindicato señalaron que la reforma afecta directamente las condiciones laborales del sector y subrayaron la importancia de articular la protesta “en unidad con otros sectores de la clase trabajadora”. “La jornada es clave para fortalecer la articulación de nuestras luchas”, expresaron, haciendo un llamado a docentes, investigadores y a la comunidad universitaria a participar de la movilización.

El reclamo se centra en la defensa de los derechos laborales vigentes y en la preservación de las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector. ADIUNJu ratificó su participación activa en la jornada y aclaró que la movilización se desarrollará de manera “pacífica y abierta”.

La medida de fuerza impactará en el normal desarrollo de las actividades académicas durante esa jornada en la Universidad Nacional de Jujuy.