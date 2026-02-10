Jujuy Básquet festejó en el tiempo suplementario

Se jugó como un verdadero clásico, con todos los condimentos, cerrado y parejo. Pero en el suplementario Jujuy Básquet terminó festejando ante Independiente de Santiago del Estero 97-89 en encuentro correspondiente a la fecha 22 de LaLiga Argentina desarrollado en el estadio "Federación" de nuestra capital provincial.

Los parciales en este electrizante duelo fueron 25-24, 19-16, 22-15, 13-24 y 18-10.

El inicio fue con un goleo contundente de los "cóndores" que en dos minutos estaban 8-0 y obligó a la visita a pedir tiempo muerto. En el regreso, Matías Morera, el máximo anotador de la noche con 26 puntos, inauguró el marcador para la visita y comenzó a marcar el camino. El local aceleró y sacó diferencia, pero Independiente con dos triples de Ledesma se fue al descanso corto 25-24.

En el segundo cuarto, luego de un inicio parejo, con poco goleo, 2-4 para el elenco santiagueño en casi cinco minutos, Guillermo Tasso pidió tiempo muerto. Pero la visita tuvo un buen momento y pasó a ganar por uno, 35-36, los "cóndores " repuntaron en el marcador, pero falló en un par de defensas que le dio la chance a Independiente de ponerse nuevamente a tiro cerrando el primer tiempo 44-40.

El tercer chico fue parejo, comenzó mejor Independiente, pero Jujuy Básquet otra vez ajustó las marcas y con transiciones rápidas mejoraron el goleó marcando un parcial de 22-15, quedando el marcador 66-55.

En el final, los dirigidos por Fernando Rivero se pusieron 6-7 en cinco minutos y obligó al técnico local otra vez a pedir una pausa. Pero Independiente mantuvo el juego, a 1'46'' lo dio vuelta y se puso 74-75. Tasso otra vez pidió minuto para rearmar ideas. El cierre fue para el infarto, a 17 segundos Jujuy se puso 79-77, hubo minuto visitante y en el regreso con dos simples de Amicucci igualó en 79. El local falló en la última y fueron al suplementario.

En los últimos 5 minutos Juan Cruz Marini se hizo cargo del equipo, con un triple puso arriba a los jujeños seguido por dos tiros libres. Pero Independiente con Ledesma, Lange y el trabajo bajo las tablas de Amicucci se puso a tiro. Pero el local estuvo fino, en la transición jugó con el reloj y cada ataque sacó la diferencia suficiente para sellar una importante victoria 97-89 ante el elenco santiagueño.

En definitiva, el triunfo y la posterior sonrisa terminaron siendo para el elenco jujeño en un certamen que está siendo crucial para federalizar el deporte, elevando el nivel técnico local y fortaleciendo la identidad regional. Permiendo, a su vez, el desarrollo de talentos jóvenes sin que deban emigrar, genera sentido de pertenencia en la comunidad y fortalece la infraestructura de los clubes locales.

Síntesis

Jujuy Básquet 97: Inicial: Marini (24-3t), Stehli (9-2t), Tarnowyk (15-2t), Ibarra (17-4t), Grytsak (10-2t). Ingresaron: Roveres, Roca (8-2t), Conti (7-1t), Fornes (5-1t), Nistal, Nesman (2). DT: Guillermo Tasso.

Independiente BBC 89: Julien (15-1t), Morera (26-3t), Amicucci (12), Martínez (8-2t), Zarco (4). Ingresaron: Ledesma (14-4t), Lange (5), Rivero (5). DT: Fernando Rivero.

Progresivo: 25-24, 44-40, 66-55, 79-79, 97-89.

Jueces: Jorge Chávez y Andrés Barbarini

Comisionado Técnico: Román Guantay.

Estadio: "Federación".