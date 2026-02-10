23°
10 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ministerio de Minería
Unión Obrera Metalúrgica
Avellaneda
Maimara
El tiempo en Jujuy
LIGA PROFESIONAL
Liga Profesional 2021
Copa Argentina
Fútbol italiano
atp 250 de Buenos Aires
Ministerio de Minería
Unión Obrera Metalúrgica
Avellaneda
Maimara
El tiempo en Jujuy
LIGA PROFESIONAL
Liga Profesional 2021
Copa Argentina
Fútbol italiano
atp 250 de Buenos Aires

DÓLAR OFICIAL

$1440.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
LaLiga Argentina

Jujuy Básquet festejó en el tiempo suplementario

El representativo provincial derrotó a Independiente de Santiago del Estero por 97-89.

Martes, 10 de febrero de 2026 00:00
EN LA "FEDERACIÓN" | JUJUY BÁSQUET LOGRÓ UNA BUENA VICTORIA.

Se jugó como un verdadero clásico, con todos los condimentos, cerrado y parejo. Pero en el suplementario Jujuy Básquet terminó festejando ante Independiente de Santiago del Estero 97-89 en encuentro correspondiente a la fecha 22 de LaLiga Argentina desarrollado en el estadio "Federación" de nuestra capital provincial.

Los parciales en este electrizante duelo fueron 25-24, 19-16, 22-15, 13-24 y 18-10.

El inicio fue con un goleo contundente de los "cóndores" que en dos minutos estaban 8-0 y obligó a la visita a pedir tiempo muerto. En el regreso, Matías Morera, el máximo anotador de la noche con 26 puntos, inauguró el marcador para la visita y comenzó a marcar el camino. El local aceleró y sacó diferencia, pero Independiente con dos triples de Ledesma se fue al descanso corto 25-24.

En el segundo cuarto, luego de un inicio parejo, con poco goleo, 2-4 para el elenco santiagueño en casi cinco minutos, Guillermo Tasso pidió tiempo muerto. Pero la visita tuvo un buen momento y pasó a ganar por uno, 35-36, los "cóndores " repuntaron en el marcador, pero falló en un par de defensas que le dio la chance a Independiente de ponerse nuevamente a tiro cerrando el primer tiempo 44-40.

El tercer chico fue parejo, comenzó mejor Independiente, pero Jujuy Básquet otra vez ajustó las marcas y con transiciones rápidas mejoraron el goleó marcando un parcial de 22-15, quedando el marcador 66-55.

En el final, los dirigidos por Fernando Rivero se pusieron 6-7 en cinco minutos y obligó al técnico local otra vez a pedir una pausa. Pero Independiente mantuvo el juego, a 1'46'' lo dio vuelta y se puso 74-75. Tasso otra vez pidió minuto para rearmar ideas. El cierre fue para el infarto, a 17 segundos Jujuy se puso 79-77, hubo minuto visitante y en el regreso con dos simples de Amicucci igualó en 79. El local falló en la última y fueron al suplementario.

En los últimos 5 minutos Juan Cruz Marini se hizo cargo del equipo, con un triple puso arriba a los jujeños seguido por dos tiros libres. Pero Independiente con Ledesma, Lange y el trabajo bajo las tablas de Amicucci se puso a tiro. Pero el local estuvo fino, en la transición jugó con el reloj y cada ataque sacó la diferencia suficiente para sellar una importante victoria 97-89 ante el elenco santiagueño.

En definitiva, el triunfo y la posterior sonrisa terminaron siendo para el elenco jujeño en un certamen que está siendo crucial para federalizar el deporte, elevando el nivel técnico local y fortaleciendo la identidad regional. Permiendo, a su vez, el desarrollo de talentos jóvenes sin que deban emigrar, genera sentido de pertenencia en la comunidad y fortalece la infraestructura de los clubes locales.

Síntesis

Jujuy Básquet 97: Inicial: Marini (24-3t), Stehli (9-2t), Tarnowyk (15-2t), Ibarra (17-4t), Grytsak (10-2t). Ingresaron: Roveres, Roca (8-2t), Conti (7-1t), Fornes (5-1t), Nistal, Nesman (2). DT: Guillermo Tasso.

Independiente BBC 89: Julien (15-1t), Morera (26-3t), Amicucci (12), Martínez (8-2t), Zarco (4). Ingresaron: Ledesma (14-4t), Lange (5), Rivero (5). DT: Fernando Rivero.

Parciales: 25-24, 19-16, 22-15, 13-24 y 18-10.

Progresivo: 25-24, 44-40, 66-55, 79-79, 97-89.

Jueces: Jorge Chávez y Andrés Barbarini

Comisionado Técnico: Román Guantay.

Estadio: "Federación".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD