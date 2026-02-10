El próximo viernes, se inaugurará en el Centro Cultural Mirentxu "Casa Baca" (Illia 64, barrio Los Perales), una nueva muestra de artes visuales.

Bajo el nombre de "Soltame vida, que me quedo en Jujuy!!", se presentarán trabajos especialmente preparados para este tiempo festivo en nuestra provincia.

Se trata d euna selección de trabajos de las alumnas de la profesora Silvia Ríos, del Taller "Trazos de luz". La apertura será a las 19.

Cada pincelada de estas obras tiene aroma de albahaca, el talco y la serpentina, e invitan a dejar las penas y celebrar la vida.