Continúan las audiencias por el femicidio de Tamara Fierro

Segundo día de audiencias del juicio por el femicidio de Tamara Fierro.

Desde las 8.30 se desarrolla la tercera de las seis audiencias en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro.

Llegan como principal acusado Jairo Guerrero, como supuesto autor de "homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)". Mientras que Esteban Pérez y Maximiliano López están imputados por "encubrimiento grave".

El tribunal está conformado por los magistrados Pamela de las Cruces, presidente de trámite, Juan Angel Cabezas Hametti y Alejandro Gloss.

Los hechos investigados

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía el 24 de mayo de 2025 a las 08.42 Tamara Fierro llegó en su moto a la vivienda del acusado Jairo Guerrero. Luego que ambos conversaran, ingresaron a la vivienda y se dirigieron a la habitación del imputado, donde permanecieron consumiendo bebidas alcohólicas.

En ese lugar y antes de las 17, Guerrero atacó violentamente a Fierro hasta darle muerte, dejando su cuerpo oculto en el interior de la habitación. Luego el hombre se contactó con un remisero que lo trasladó hasta donde reside su primo, el acusado Esteban Pérez, a quien le solicitó ayuda y juntos retornaron a Fraile Pintado.

Después contactaron a una persona a la cual Guerrero le solicitó que junto a Pérez lleven el motovehículo de la víctima hasta dejarlo en cercanías de la casa de Tamara Fierro con la llave puesta. Guerrero se dirigió hasta su vivienda nuevamente, procedió a desmembrar el cuerpo de la víctima y lo colocó en bolsas de residuos de color negro, mientras Pérez esperaba en la zona.

Aproximadamente a las 05.15 del 25 de mayo pasado el acusado Pérez se dirigió a la vivienda de Guerrero y este sacó fuera de la casa una carretilla conteniendo en su interior partes del cuerpo de Tamara Fierro en bolsas de residuos. Pérez procedió a trasladar la carretilla por calle Gurruchaga con destino a una zona baldía de Fraile Pintado, donde dejó los restos en un basural.

En el lugar, Pérez y Guerrero con la ayuda de un líquido combustible y un encendedor comenzaron a prender fuego en la zona donde depositaron la bolsa. Luego de esto Pérez se retiró del lugar.

Finalmente, según la requisitoria fiscal, Guerrero siguió trasladando durante las horas siguientes los restos de la víctima en bolsas y también ramas de un árbol que obtuvo de su casa, a las que quemó.