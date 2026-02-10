Campaña "Carnaval es alegría, carnaval no es acoso"

En el marco del Carnaval, desde la Municipalidad de Palpalá se puso en marcha una campaña de concientización denominada “Carnaval es Alegría, Carnaval no es Acoso” dirigida a toda la comunidad.

Con el objetivo principal de asegurar que el carnaval 2026 se desarrolle en un ambiente seguro, respetuoso y exento de cualquier forma de violencia o acoso. Por eso, ante la ocurrencia de cualquier hecho de esta índole, la comunidad cuenta con recursos de apoyo del Centro Nº8 de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, en el que podrán comunicarse al número 3886853728; y de el Consejo Provincial de la Mujer, podrán llamar al 0800 8884363.

Se recomiendan estas medidas preventivas ante cualquier situación que genere incomodidad, es fundamental no guardar silencio, al trasladarse con otra persona, informar sobre el destino y los horarios previstos y mantener cercanía con el grupo de acompañantes durante el desarrollo de las actividades carnestolendas.